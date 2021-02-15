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Делегаты ВНС продолжают встречи с коллективами на местах, обсуждают итоги важного форума
15.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты
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Сильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают...
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