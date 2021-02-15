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Съездил на заработки. В Витебске на вокзале мужчина хотел обменять доллары, а они оказались фальшивыми

15.02.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Молодечно на железнодорожном вокзале в Витебске пытался обменять 550 фальшивых долларов, сообщает милиция региона.


В обменнике на железнодорожном вокзале Витебска 35-летний житель Молодечно попытался поменять фальшивые деньги — одиннадцать купюр по 50 долларов. Кассир усомнился в их подлинности и вызвал милицию.

Эксперты установили, что все банкноты поддельные.

Мужчину задержали.

Он рассказал, что приехал с заработков в России. Там у незнакомого человека он и купил эти купюры — по выгодному курсу.

В Витебске мужчина ждал пересадки на другой поезд и решил поменять деньги. Кроме долларов, он дал кассиру в обменнике евро и российские рубли. Они оказались настоящими.

По факту изготовления поддельных купюр возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Житель Молодечно на железнодорожном вокзале в Витебске пытался обменять 550 фальшивых долларов, сообщает милиция региона.
 
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