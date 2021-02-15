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Съездил на заработки. В Витебске на вокзале мужчина хотел обменять доллары, а они оказались фальшивыми
15.02.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Молодечно на железнодорожном вокзале в Витебске пытался обменять 550 фальшивых долларов,
В обменнике на железнодорожном вокзале Витебска 35-летний житель Молодечно попытался поменять фальшивые деньги — одиннадцать купюр по 50 долларов. Кассир усомнился в их подлинности и вызвал милицию.
Эксперты установили, что все банкноты поддельные.
Мужчину задержали.
Он рассказал, что приехал с заработков в России. Там у незнакомого человека он и купил эти купюры — по выгодному курсу.
В Витебске мужчина ждал пересадки на другой поезд и решил поменять деньги. Кроме долларов, он дал кассиру в обменнике евро и российские рубли. Они оказались настоящими.
По факту изготовления поддельных купюр возбуждено уголовное дело.
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Съездил на заработки. В Витебске на вокзале мужчина хотел обменять доллары, а они оказались фальшивыми
Житель Молодечно на железнодорожном вокзале в Витебске пытался обменять 550 фальшивых долларов, сообщает милиция региона.
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