Съездил на заработки. В Витебске на вокзале мужчина хотел обменять доллары, а они оказались фальшивыми

Источник материала: Tut.by

Житель Молодечно на железнодорожном вокзале в Витебске пытался обменять 550 фальшивых долларов, сообщает милиция региона.





В обменнике на железнодорожном вокзале Витебска 35-летний житель Молодечно попытался поменять фальшивые деньги — одиннадцать купюр по 50 долларов. Кассир усомнился в их подлинности и вызвал милицию.

Эксперты установили, что все банкноты поддельные.

Мужчину задержали.

Он рассказал, что приехал с заработков в России. Там у незнакомого человека он и купил эти купюры — по выгодному курсу.

В Витебске мужчина ждал пересадки на другой поезд и решил поменять деньги. Кроме долларов, он дал кассиру в обменнике евро и российские рубли. Они оказались настоящими.

По факту изготовления поддельных купюр возбуждено уголовное дело.