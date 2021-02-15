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В Беларуси еще 10 человек признали политическими заключенными

15.02.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает, что правозащитники признали политическими заключенными десять человек. Девятерым из них предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках, один осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Правозащитники назвали политзаключенными Арсения Синяка, Романа Яхина, Даниила Чемоданова, обвиняемых по ст. 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). А также Александра Телешмана, Никиту Литвиненко, Евгения Пекача, Вячеслава Костючика, Сергея Мовшука, Дмитрия Тура, которым предъявлено обвинение по ч.2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Политзаключенным также признан Александр Нурдинов, который 5 февраля судом Ленинского района столицы был осужден на 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Всего, поданным на 15 февраля, в нашей стране 256 человек признаны политическими заключенными.

— Это напоминает ситуацию, которая была в СССР. По меркам Беларуси это огромные цифры. Я каждый день думаю об этих людях и очень надеюсь, что будет улучшение ситуации, что освободят и реабилитируют всех, не только тех, кто хотел участвовать в выборах. Все дела против этих людей — это беспредел, а когда это касается и журналистов — это просто цинизм, всем известно, что эти люди просто делали свою работу и осветили ситуацию как она есть, и они ни в коем случае не были связаны с организацией мирных собраний, — прокомментировала происходящее в Беларуси спецдокладчик ООН по нашей стране Анаис Марин.

 
 
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Девятерым из них предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках, один - осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.
 
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