В Беларуси еще 10 человек признали политическими заключенными

Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает, что правозащитники признали политическими заключенными десять человек. Девятерым из них предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках, один осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Правозащитники назвали политзаключенными Арсения Синяка , Романа Яхина , Даниила Чемоданова , обвиняемых по ст. 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). А также Александра Телешмана , Никиту Литвиненко , Евгения Пекача , Вячеслава Костючика , Сергея Мовшука , Дмитрия Тура , которым предъявлено обвинение по ч.2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Политзаключенным также признан Александр Нурдинов , который 5 февраля судом Ленинского района столицы был осужден на 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Всего, поданным на 15 февраля, в нашей стране 256 человек признаны политическими заключенными.

— Это напоминает ситуацию, которая была в СССР. По меркам Беларуси это огромные цифры. Я каждый день думаю об этих людях и очень надеюсь, что будет улучшение ситуации, что освободят и реабилитируют всех, не только тех, кто хотел участвовать в выборах. Все дела против этих людей — это беспредел, а когда это касается и журналистов — это просто цинизм, всем известно, что эти люди просто делали свою работу и осветили ситуацию как она есть, и они ни в коем случае не были связаны с организацией мирных собраний, — прокомментировала происходящее в Беларуси спецдокладчик ООН по нашей стране Анаис Марин.