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В Беларуси еще 10 человек признали политическими заключенными
15.02.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает, что правозащитники признали политическими заключенными десять человек. Девятерым из них предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках, один осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.
Правозащитники назвали политзаключенными
Политзаключенным также признан
Всего, поданным на 15 февраля, в нашей стране 256 человек признаны политическими заключенными.
— Это напоминает ситуацию, которая была в СССР. По меркам Беларуси это огромные цифры. Я каждый день думаю об этих людях и очень надеюсь, что будет улучшение ситуации, что освободят и реабилитируют всех, не только тех, кто хотел участвовать в выборах. Все дела против этих людей — это беспредел, а когда это касается и журналистов — это просто цинизм, всем известно, что эти люди просто делали свою работу и осветили ситуацию как она есть, и они ни в коем случае не были связаны с организацией мирных собраний, —
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Девятерым из них предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках, один - осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.
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