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Фронтмену РСП дали 15 суток. Как судят участников «музыкальной вечеринки» под Смолевичами
15.02.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа
По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки»
— У них есть еще один сын — Витовт, он единственный не пошел на концерт. От него мы и узнали, что брата с женой и сыном задержали, — рассказывает родственница Григововичей Светлана.
К 9 утра Светлана специально приехала из Минска в Жодино. Надеется, процессы ее родных будут разбирать здесь. Муж женщины для подстраховки отправился в Смолевичи, куда изначально отвезли задержанных на базе отдыха.
— В Смолевичах пока тихо, — говорит Светлана, когда стрелка часов подбирается к 11.00. В списках с расписанием в Жодино ее родных тоже нет.
Позже в канцелярии уточнят: в Жодино никого из участников концерта судить не будут. А после обеда сориентируют: их дела направили в Солигорск, Борисов либо Логойск.
— В суде в Смолевичах нам посоветовали набрать еще Крупки, — около 14.15 рассказала Светлана, а минут через двадцать перезвонила: — Муж обзвонил все эти суды. В Крупках сказали набрать в пять вечера, узнать результаты. В Солигорске сообщили: «Информации нет, звоните позже». В Логойске вообще спросили: «Зачем вам это нужно», только в Борисове подсказали, что им поступило дело Татьяны.
Во сколько именно невестку будут судить, родственники не знают.
— Нам с адвокатом сейчас главное найти племянника, — продолжает Светлана. — У него есть вопросы по здоровью, поэтому мы ходим попасть к нему, — говорит Светлана по дороге в Логойск. На удачу они с мужем решили поехать туда.
А в это время в чатах близкие и знакомые, тех, кто не вернулся домой после концерта, продолжают в растерянности обсуждать, где же могут разбирать дела их родных.
— Пишут, в Смолевичах начали судить, — сообщает один из участников чата. — Говорят, сегодня тут будут разбирать дела троих.
— Слышала, что в Борисове уже начались процессы, — около 16.00 появилось сообщение от другого пользователя.
Правда, в суде Борисова на табло с расписанием заседаний до 16.20 процессов по задержанным на концерте журналист TUT.BY не нашла.
Ближе 17.00 в
— Дело Павла будут разбирать в Логойске, — вечером в понедельник сообщила TUT.BY Надежда Городницкая, супруга участника группы РСП. — Дениса (Денис Тарасенко — участник группы) — в Солигорске. Настя Доль (менеджер группы. — Прим. TUT.BY) получила 30 базовых.
К вечеру стало известно, что фронтмену РСП Павлу Городницкому дали 15 суток. Судили по 23.34.
В 17.40, когда журналист TUT.BY выходила из суда Борисовского района, в расписании все еще не было ни одного заседания, где бы значилась фамилии задержанных участников концерта. На вопрос, почему нет информации о процессах, нам ответили: «Потому что дела поступили в течение дня» — и посоветовали приехать завтра.
— Завтра информация о процессах будет в расписании, — сообщил сотрудник суда.
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13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп РСП («Разбітае...
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