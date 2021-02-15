Фронтмену РСП дали 15 суток. Как судят участников «музыкальной вечеринки» под Смолевичами

Источник материала: Tut.by

13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band. В понедельник суды Минской области начали разбирать их дела.



Фото: телеграм-канал пресс-службы МВД

По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки» задержали 68 человек. Десять из них — детей и тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние, отпустили. Остальных, судя по спискам волонтеров, опубликованных в телеграм-канале «Жодино задержанные», увезли в Жодино. Среди тех, кто оказался за решеткой, семья Григорович — родители и сын.

— У них есть еще один сын — Витовт, он единственный не пошел на концерт. От него мы и узнали, что брата с женой и сыном задержали, — рассказывает родственница Григововичей Светлана.

К 9 утра Светлана специально приехала из Минска в Жодино. Надеется, процессы ее родных будут разбирать здесь. Муж женщины для подстраховки отправился в Смолевичи, куда изначально отвезли задержанных на базе отдыха.

— В Смолевичах пока тихо, — говорит Светлана, когда стрелка часов подбирается к 11.00. В списках с расписанием в Жодино ее родных тоже нет.

Позже в канцелярии уточнят: в Жодино никого из участников концерта судить не будут. А после обеда сориентируют: их дела направили в Солигорск, Борисов либо Логойск.

— В суде в Смолевичах нам посоветовали набрать еще Крупки, — около 14.15 рассказала Светлана, а минут через двадцать перезвонила: — Муж обзвонил все эти суды. В Крупках сказали набрать в пять вечера, узнать результаты. В Солигорске сообщили: «Информации нет, звоните позже». В Логойске вообще спросили: «Зачем вам это нужно», только в Борисове подсказали, что им поступило дело Татьяны.

Во сколько именно невестку будут судить, родственники не знают.

— Нам с адвокатом сейчас главное найти племянника, — продолжает Светлана. — У него есть вопросы по здоровью, поэтому мы ходим попасть к нему, — говорит Светлана по дороге в Логойск. На удачу они с мужем решили поехать туда.

А в это время в чатах близкие и знакомые, тех, кто не вернулся домой после концерта, продолжают в растерянности обсуждать, где же могут разбирать дела их родных.

— Пишут, в Смолевичах начали судить, — сообщает один из участников чата. — Говорят, сегодня тут будут разбирать дела троих.

— Слышала, что в Борисове уже начались процессы, — около 16.00 появилось сообщение от другого пользователя.

Правда, в суде Борисова на табло с расписанием заседаний до 16.20 процессов по задержанным на концерте журналист TUT.BY не нашла.

Ближе 17.00 в телеграм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна» появилась информация, что троим участникам вечеринки дали по 15 суток. Среди них певица Валерия Суровицкая (Lear). Еще двоим — 30 базовых (870 рублей). Всех судили по ст. 23.34 КоАП.

— Дело Павла будут разбирать в Логойске, — вечером в понедельник сообщила TUT.BY Надежда Городницкая, супруга участника группы РСП. — Дениса (Денис Тарасенко — участник группы) — в Солигорске. Настя Доль (менеджер группы. — Прим. TUT.BY) получила 30 базовых.

К вечеру стало известно, что фронтмену РСП Павлу Городницкому дали 15 суток. Судили по 23.34.

В 17.40, когда журналист TUT.BY выходила из суда Борисовского района, в расписании все еще не было ни одного заседания, где бы значилась фамилии задержанных участников концерта. На вопрос, почему нет информации о процессах, нам ответили: «Потому что дела поступили в течение дня» — и посоветовали приехать завтра.

— Завтра информация о процессах будет в расписании, — сообщил сотрудник суда.