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Снегоплавильный пункт в Минске продолжает работу

15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные дворы и улицы активно очищают от снега. Снежную массу собирают из всех уголков Минска. После самосвалов ее направляют на переработку, смешивают с теплой канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция работает сейчас в круглосуточном режиме. За прошедшие выходные на мини-заводе растопили около 6 с половиной тысяч кубических метров снега. Ледяную массу с минских дорог собирали более 450 грузовиков. Дорожные службы продолжают уборку улиц от снега. В столице каждый день на очистку дорог выезжают сотни единиц спецтехники.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные дворы и улицы активно очищают от снега. Снежную массу собирают из всех уголков Минска. После самосвалов ее направляют на переработку, смешивают с теплой...
 
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