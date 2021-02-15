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7 лет за приготовление к участию в массовых беспорядках "во всеоружии"
15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
7 лет лишения свободы со штрафом за приготовление к участию в беспорядках "во всеоружии". Прокуратура Могилева в закрытом суде поддержала обвинение в отношении неработающего, ранее судимого местного жителя. Мужчине инкриминированы ряд статей Уголовного кодекса. Кроме участия в беспорядках, это и насилие над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление представителям власти.
Речь идет о событиях августа прошлого года
Исходя из повышенной общественной опасности содеянного, обвиняемому и назначено такое суровое наказание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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7 лет лишения свободы со штрафом за приготовление к участию в беспорядках "во всеоружии". Прокуратура Могилева в закрытом суде поддержала обвинение в отношении...
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