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7 лет за приготовление к участию в массовых беспорядках "во всеоружии"

15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 лет лишения свободы со штрафом за приготовление к участию в беспорядках "во всеоружии". Прокуратура Могилева в закрытом суде поддержала обвинение в отношении неработающего, ранее судимого местного жителя. Мужчине инкриминированы ряд статей Уголовного кодекса. Кроме участия в беспорядках, это и насилие над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление представителям власти.

Речь идет о событиях августа прошлого года

Исходя из повышенной общественной опасности содеянного, обвиняемому и назначено такое суровое наказание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Могилев
 
 
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7 лет лишения свободы со штрафом за приготовление к участию в беспорядках "во всеоружии". Прокуратура Могилева в закрытом суде поддержала обвинение в отношении...
 
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