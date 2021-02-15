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Статистика Минздрава Беларуси
15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новую статистику опубликовал сегодня Минздрав. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 100 пациентов с COVID-19, выписаны 827 человек.
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Новую статистику опубликовал сегодня Минздрав. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 100 пациентов с COVID-19, выписаны 827 человек.
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