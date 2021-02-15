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Наши предки верили: сретенская свеча оберегает человека и его жизнь от грозы и пожара

На Сретение "зима с весной встречается" - говорили в народе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в православном календаре один из двенадцати великих праздников - Сретение Господне Его духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой. ...

Его духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой.Красивый обряд сегодня бережно хранят в Борисовском районе. Участники фольклорного коллектива "Соседки" из деревни Новое Янчино не только сопровождают Сретение особым ритуалом, но и проводят мастер-класс по изготовлению свечей для детей.Чтобы скорее приблизить весну - после посещения церкви и обмена сретенскими свечами - соседи собирались, приглашали гостей, угощали друг друга, сопровождая свои посиделки танцами и пением.