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Сегодня в православном календаре один из двенадцати великих праздников - Сретение Господне
15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой.
Наши предки верили: сретенская свеча оберегает человека и его жизнь от грозы и пожараКрасивый обряд сегодня бережно хранят в Борисовском районе. Участники фольклорного коллектива "Соседки" из деревни Новое Янчино не только сопровождают Сретение особым ритуалом, но и проводят мастер-класс по изготовлению свечей для детей.
На Сретение "зима с весной встречается" - говорили в народеЧтобы скорее приблизить весну - после посещения церкви и обмена сретенскими свечами - соседи собирались, приглашали гостей, угощали друг друга, сопровождая свои посиделки танцами и пением.
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Его духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой. ...
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