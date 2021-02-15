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Сегодня в православном календаре один из двенадцати великих праздников - Сретение Господне

15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит  особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой. 

Наши предки верили: сретенская свеча оберегает человека и его жизнь от грозы и пожара

Красивый обряд сегодня бережно хранят в Борисовском районе. Участники фольклорного коллектива "Соседки" из деревни Новое Янчино не только сопровождают Сретение особым ритуалом, но и проводят мастер-класс по изготовлению свечей для детей.  

На Сретение  "зима с весной встречается" - говорили в народе

Чтобы скорее приблизить весну - после посещения церкви и обмена сретенскими свечами - соседи собирались, приглашали гостей, угощали друг друга, сопровождая свои посиделки танцами и пением.

 
 
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Его духовный смысл - встреча человека с Богом. В храмах происходит  особое богослужение, во время которого верующие освящают свечи, а затем забирают их домой.  ...
 
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