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В Гродно в день памяти воинов-интернационалистов в городском парке возложили цветы

15.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно ветераны Афганской войны, представители силовых структур, горожане по традиции собрались в городском парке у памятника воинам-интернационалистам. Возложили цветы и вспомнили поименно гродненцев, которые не вернулись из Афганистана.

Олег Хватынец, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане: "Мы всегда в этот день 15 февраля приходим на эту площадь, чтобы встретиться со своими друзьями боевыми, с которыми мы воевали там, в Афганистане. Вспомнить наших боевых товарищей, которые не вернулись назад. У нас в Гродно 21 человека не вернулся".

Отметим, в боевых действиях в Афганистане принимали участие более 30 тысяч белорусов, 771 из них погиб, 12 до сих пор числятся пропавшими без вести.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно ветераны Афганской войны, представители силовых структур, горожане по традиции собрались в городском парке у памятника воинам-интернационалистам....
 
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