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Сколько стоит совесть у "светлых лиц" протеста?

15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по несколько судимостей.  Да, слушать это некоторым любителям городских прогулок неприятно. Впрочем, мы и не утверждаем, что такой ассоциальный букет там у каждого. Но наши слова подтверждает очередная история о "светлых" лицах протеста.  

Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос: сколько стоит совесть? А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере (видео).

 
 
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В августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по...
 
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