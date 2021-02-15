Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько стоит совесть у "светлых лиц" протеста? В августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по...

В августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по несколько судимостей. Да, слушать это некоторым любителям городских прогулок неприятно. Впрочем, мы и не утверждаем, что такой ассоциальный букет там у каждого. Но наши слова подтверждает очередная история о "светлых" лицах протеста.Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос: сколько стоит совесть? А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере