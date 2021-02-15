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Сколько стоит совесть у "светлых лиц" протеста?
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по несколько судимостей. Да, слушать это некоторым любителям городских прогулок неприятно. Впрочем, мы и не утверждаем, что такой ассоциальный букет там у каждого. Но наши слова подтверждает очередная история о "светлых" лицах протеста.
Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос: сколько стоит совесть? А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере (видео).
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В августе звучали и предупреждения о том, что в толпе есть те, кто приходит на акции небескорыстно, есть и любители злоупотребить алкоголем, и люди, имеющие по...
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