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Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах событий 10 и 11 августа в Минске
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравоохранители продолжают разбираться и в обстоятельствах событий 10 и 11 августа, когда в Минске и других городах Беларуси прошли массовые беспорядки. Напомним, в эти дни в результате нападения на милиционеров пострадали десятки правоохранителей. Сотрудников органов внутренних дел забрасывали камнями и тротуарной плиткой. Еще одним оружием в руках протестующих были фейрверки, которые они запускали в сторону милиционеров. Но дальше остальных пошли водители, которые на своих автомобилях сбивали военнослужащих внутренних войск. Накануне по одному из таких фактов завершено расследование уголовного дела. Подробности – в следующем материале.
Хронология событий в ночь с 10 на 11 августа
Эти шокирующие кадры попали в Сеть практически сразу после инцидента и дали понять многим, что из себя представляет так называемый мирный протест. BMW на скорости въезжает в толпу правоохранителей. Автомобиль сбивает 5 военнослужащих внутренних войск. Двое солдат еще какое-то время едут на капоте и лишь чудом не погибают. Затем машина скрывается в неизвестном направлении.
Позже авто будет обнаружено случайными людьми недалеко от места происшествия в водоеме парка Тивали. А спустя какое-то время владелец BMW позвонит на горячую линию 102 и заявит об угоне автомобиля.
- Я могу сообщить об угоне автомобиля?
- Где оставляли машину? Как давно?
- Это было уже давно... Это было после 11... Позвонил почему так поздно? Потому что это было в центре, это было на проспекте Пушкина. Значит, мы оставили машину и вышли с ребятами. Там был перекресток перекрыт… И... этот… Вышли посмотреть с ребятами, почему не едут машины. И... значит... в общем, мы там прошли 50 или 100 и... возвращаемся, машины уже нету.
Не нужно быть психологом в сфере профайлинга, чтобы понять, что звонивший человек явно лукавит. Сбивчивая речь, непонимание, о чем говорить, и выдумка фактов буквально на ходу. Это же заметили и правоохранители. Уже в ближайшее время владелец BMW был задержан и пролил свет на эту историю. Как выяснилось, поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Когда к нему подошли милиционеры, водитель отказался открыть двери и ударил по газам. Именно в этот момент и произошел инцидент.
Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "Действия обвиняемого квалифицированы следствием по статьям 293 ч.2, ч.1 ст.14 и ст.362, ч.1 ст. 400 УК как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложный донос. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд".
Факты наездов на милиционеров
Подобные факты, когда под эмоциями водители решились на преступление, не единичны. Сегодня правоохранители продолжают устанавливать место нахождения 41-летнего шофера "Фольксваген-Пассат", который также сбил военнослужащих внутренних войск. Этот инцидент случился 11 августа на улице Притыцкого. После ДТП автомобиль был найден в Минском районе. Водитель скрылся и был объявлен в розыск.
Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "Ранее Следственным комитетом окончено расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего минчанина, который 12 августа на проспекте Победителей в г. Минске совершил указанный умышленный наезд автомобилем "Шкода-Кодиак" на сотрудника ГАИ".
Санкция статьи - до 25 лет лишения свободыЭти кадры в очередной раз поясняют, кто и какими методами пытался совершить переворот в стране. "Коктейли Молотова", камни и даже авто в виде убийственных снарядов. В ход шли любые средства и методы. Главное было - нанести противнику как можно больший удар. Воодушевившись деструктивными телеграм-каналами, люди поддались эмоциям и вступили в ряды радикализированных протестующих. Сегодня иллюзия безнаказанности рассеялась, и в отношении каждого фигуранта возбуждены уголовные дела. Одна из статей, которая вменяется водителям, умышленно сбившим милиционеров, звучит как "Покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.
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Правоохранители продолжают разбираться и в обстоятельствах событий 10 и 11 августа, когда в Минске и других городах Беларуси прошли массовые беспорядки. Напомним, в...
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