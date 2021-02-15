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Делегаты Всебелорусского собрания вернулись в трудовые коллективы и обсудили посылы по развитию страны на местах
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдной из самых обсуждаемых тем остается Всебелорусское народное собрание: на старте новой недели - теперь уже в коллективах.
Больше двух тысяч делегатов вернулись на свои рабочие места. Правда, первый день недели наверняка для многих прошел в обсуждениях тезисов, привезенных из столицы.
От комфортной жизни на селе до глобальных вопросов в экономике. Поставленные главой государства задачи напрямую коснулись многих предприятий.
Как их собираются реализовывать и о чем еще говорили делегаты - узнаем в репортаже наших корреспондентов. Рассказывает Мария Тройнич.
Для сотрудников предприятия "Беловежский" эта трудовая неделя началась с большого совещания. О том, как страна будет жить в ближайшие пять лет, узнали из первых уст: руководитель организации вернулся с Всебелорусского народного собрания. Поделиться впечатлениями и донести главные посылы форума важно до каждого. А коллектив немаленький: около двух тысяч человек.
Александр Дунькович, гендиректор ОАО "Беловежский": "Все темы, которые были подняты на Всебелорусском народном собрании, были близки нам. Люди интересовались, поэтому было принято решение, что нужно провести совещание сначала на эту тему. Планы - серьезные, которые предстоит воплотить в жизнь, но коллектив настроен".
"Беловежский" - одно из крупнейших сельхозпредприятий области. Здесь производят 60% валовой продукции всего Каменецкого района. Основная - молоко и мясо. К слову, Беларусь - один из мировых лидеров по производству молока на душу населения.
Интенсивное и экологичное сельское хозяйство, современная переработка в АПК - в стране полностью обеспечена продовольственная безопасность. Об этом шла речь и на форуме в Минске.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Со слов нового президента США Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, сегодня (а дело не только в пандемии) 36 миллионов американцев (хорошо, что он признался) - больше 10 процентов населения - недоедают, из них 12 миллионов - дети. Империя, ведущая страна - есть нечего. Что говорить про другие страны! А у нас есть что покушать. Пожалуйста, мы можем продать. Мы оказались на правильном пути. Мы две пятилетки, даже три, модернизировали наше сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться там. Сегодня уже можно заниматься бизнесом на селе. И среди бывших крупных колхозов и совхозов много, сотни таких, которые работают не убыточно. Поэтому мы не закопали деньги в сельское хозяйство. Оно в прошлом году единственное почти на 6 процентов в плюс сработало".
Вместе с тем, системе АПК есть куда расти. Президент ставит задачи - внедрение новых адаптивных систем земледелия и технологических регламентов. Важно обеспечить сельское хозяйство надежными высокопроизводительными машинами и производственными комплексами. Еще одна немаловажная цель - углубить кооперацию в отношении сельхозпродукции. Глава государства четко обозначил: на сельхозпродукции должны прежде всего зарабатывать труженики села. А не посредники и торговые сети.
Так и в "Беловежском" - результат высоких экономических показателей отражается на уровне жизни работников и поселка в целом. Кроме достойной зарплаты, специалистам предлагают и служебное жилье. Александр Корж переехал в поселок из Бреста. В "Беловежском" нашлась работа и ему, и супруге.
В ближайшее время "Беловежский" приступит к строительству новых комплексов. А это не только увеличение объемов производства, но и новые рабочие места.
Сегодня в "Беловежском" проживают 2,5 тысячи человек. Многие улицы населенного пункта напоминают элитный жилой квартал. Сильные регионы и комфортная жизнь на селе стала одной из основных тем форума.
Шла речь в столице и о развитии крупных предприятий. Как показала мировая практика, многие зарубежные производства не выдержали конкуренции в условиях пандемии. Основная задача - не просто удержаться на плаву - занять пустующие ниши и выйти на новые рынки сбыта. Работать на импортозамещение. Все эти вопросы обсудили сегодня сотрудники флагмана по производству сельхозтехники в Беларуси. Гендиректор завода Гомсельмаш - делегат ВНС - с самого утра собрал совещание в одном из цехов предприятия.
Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш": "Мы за последние годы существенно уменьшили импортную составляющую. И мы не прекращаем ни на минуту работы. И подтягиваем, как сказал наш Президент, и мелкие предприятия – промышленники, производственники, которые могут делать необходимую нам продукцию нужного нам качества и по конкурентной цене".
В непростой 2020-й Гомсельмаш годовой план выполнил за 9 месяцев. Расширил присутствие на старых рынках и вошел на новые. Экспортная выручка взлетела до 160% – а это почти полторы тысячи единиц техники. На 2021-й - план более двух тысяч. И эта цифра уже подтверждена реальным заказами.
В адрес своего делегата от работников завода прозвучали вопросы и на другие темы. Они уже не ограничивались экономической повесткой дня. Речь шла о поддержке многодетных семей, развитии медицины и образования. А еще о патриотическом воспитании молодежи.
Ирина Харакун, маляр сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш", многодетная мама: "Очень рада была услышать – поддержка многодетных, что она сохранится. Огромное спасибо нашему государству за это. И что вот для мам, у кого четверо детей, хотят сделать как пенсию вроде уже. То есть, тут уже стоит задуматься многим мамам, имеющим троих детей! Конечно, очень хорошо, что все наши льготы сохраняются. Нам очень приятно пользоваться этими льготами, и они очень нам нужны и очень помогают".
Дмитрий Шкварков, начальник сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш": "Заработная плата в цеху на сегодня – 1400 рублей. Эта заработная плата обеспечивает наши семьи. Мы хотим жить в мирной стране, спокойной стране. Мы любим свой город Гомель, мы любим свою Беларусь, и мы поддерживаем своего Президента. Александр Григорьевич, мы за Вас!".
Темы и посылы форума будут обсуждать в коллективах еще долго. Но теперь главное - от слов перейти к действию. Насколько удастся реализовать поставленные цели и какими будут для страны ближайшие пять лет, зависит от каждого.
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Делегаты Всебелорусского собрания вернулись в трудовые коллективы и обсудили посылы по развитию страны на местах
Одной из самых обсуждаемых тем остается Всебелорусское народное собрание: на старте новой недели - теперь уже в коллективах. Больше двух тысяч делегатов...
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