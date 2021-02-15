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И. Паламар: Беларусь выбрала правильный курс, сохранив свою независимость
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный общественный деятель Ирина Паламар положительно оценила работу народного вече. По мнению эксперта, Беларусь выбрала правильный курс, сохранив свою независимость.
Ирина Паламар, глава общественной организации "Народный союз" (Украина): "Смотрела Всебелорусское народное собрание, очень понравилось выступление А.Г. Лукашенко. Мне понравилась искренность, и мне понравилось то, что он говорил правду, настоящую правду людям. Очень редко встретишь лидера национального государства, который может так искренне рассказывать суть происходящего. Действительно, у вас была попытка захвата власти, которая была не в пользу тех, кто это организовывал. Вы сумели сохранить государство, иначе у вас были бы те же события, которые происходят у нас до сегодняшнего дня. Нам рассказывают про европейское будущее, про евроинтеграцию, а на самом деле никакой интеграции у нас не произошло, нас не приняли в ЕС. Вся легенда с европейской интеграцией, это все для того, чтобы тогда у нас одурачить народ и провести революцию. Это технологии, это манипуляции. Есть методичка Джина Шарпа. Очень правильно выбран курс вашей власти. И, я думаю, что мы должны брать пример с вас. Вы - последний форпост здравого смысла нашего славянского народа".
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За Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный общественный деятель Ирина Паламар положительно оценила работу...
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