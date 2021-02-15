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Исследование Байкала в условиях экстремальных температур
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗнаменитое российское озеро Байкал в этот морозный период превратилось в настоящую ледяную пустыню. Массивный снежно-ледяной покров местами превышает метр в толщину. Но это не повод приостанавливать научные работы. Сотрудники местного дайвинг-центра смело погружаются под лед с целью изучения уникальной подводной экосистемы Байкала! В самом глубоком озере на планете и крупнейшем природном резервуаре пресной воды обитают до полутора тысяч видов животных и растений.
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Знаменитое российское озеро Байкал в этот морозный период превратилось в настоящую ледяную пустыню. Массивный снежно-ледяной покров местами превышает метр в...
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