ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ

15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного университета. Такие встречи  - это возможность детально обсудить насущные вопросы на высоком уровне, что особенно актуально для ведущего вуза страны в юбилейный год. 

В 2021-м БГУ исполняется 100 лет. Подготовка к такой дате была начата еще несколько лет назад. В числе юбилейных мероприятий - яркие акции, издание книг, развитие инфраструктуры и обновление материально-технической базы.

Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ


Андрей Король, ректор БГУ: "Мы сегодня в вузе делаем очень много для того, чтобы выстроить полноценный диалог между всеми представителями университетского сообщества. Студент может прийти к декану, проректору, ректору и обсудить волнующие вопросы. Мы стремимся выстроить постоянный диалог, и не было барьера в коммуникации. Другое дело, что современная общественно-политическая ситуация в стране и мире предполагает более откровенный разговор между всеми представителями университетского сообщества. Здесь есть необходимость поработать, и мы понимаем, где существуют эти болевые точки".

БГУ в этом году отметит 100-летие 

За 100 лет БГУ выпустил около 185 тысяч специалистов, которые востребованы не только в нашей экономике, но и за рубежом. Сегодня в вузе обучается более 30 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них – более 4 тысяч иностранцев из 62 стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Бинецкий: Для Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by