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БГУ в этом году отметит 100-летие

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного...

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного университета. Такие встречи - это возможность детально обсудить насущные вопросы на высоком уровне, что особенно актуально для ведущего вуза страны в юбилейный год.В 2021-м БГУ исполняется 100 лет. Подготовка к такой дате была начата еще несколько лет назад. В числе юбилейных мероприятий - яркие акции, издание книг, развитие инфраструктуры и обновление материально-технической базы.За 100 лет БГУ выпустил около 185 тысяч специалистов, которые востребованы не только в нашей экономике, но и за рубежом. Сегодня в вузе обучается более 30 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них – более 4 тысяч иностранцев из 62 стран.