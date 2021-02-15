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Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного университета. Такие встречи - это возможность детально обсудить насущные вопросы на высоком уровне, что особенно актуально для ведущего вуза страны в юбилейный год.
В 2021-м БГУ исполняется 100 лет. Подготовка к такой дате была начата еще несколько лет назад. В числе юбилейных мероприятий - яркие акции, издание книг, развитие инфраструктуры и обновление материально-технической базы.
Андрей Король, ректор БГУ: "Мы сегодня в вузе делаем очень много для того, чтобы выстроить полноценный диалог между всеми представителями университетского сообщества. Студент может прийти к декану, проректору, ректору и обсудить волнующие вопросы. Мы стремимся выстроить постоянный диалог, и не было барьера в коммуникации. Другое дело, что современная общественно-политическая ситуация в стране и мире предполагает более откровенный разговор между всеми представителями университетского сообщества. Здесь есть необходимость поработать, и мы понимаем, где существуют эти болевые точки".
БГУ в этом году отметит 100-летиеЗа 100 лет БГУ выпустил около 185 тысяч специалистов, которые востребованы не только в нашей экономике, но и за рубежом. Сегодня в вузе обучается более 30 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них – более 4 тысяч иностранцев из 62 стран.
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась сегодня с руководством Белорусского государственного...
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