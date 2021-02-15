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А. Бинецкий: Для Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс! Россия - значимый экономический и стратегический партнер. И выстраивание отношений с другими странами не навредит нашим союзническим отношениям, а наоборот - только их укрепит. И это хорошо понимает белорусский Президент.
Таким мнением об итогах Всебелорусского собрания с нашим телеканалом поделился известный российский адвокат, доктор политических наук, координатор движения "Общественная антикоррупционная инициатива" Алексей Бинецкий.
Алексей Бинецкий, адвокат, доктор политических наук, координатор движения "Общественная антикоррупционная инициатива": "Беларусь находится на стыке ЕС и стран СНГ, стран бывшего СССР и стратегический союзник для России, особенно в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно. Я очень надеюсь, что те процессы, которые происходят, и те слова, которые высказал Президент Лукашенко, они будут реализованы. Исторически мы знаем, что практически все, что говорит Лукашенко, реализуется. Самое главное, что было произнесено, что внешнеполитический курс будет разнонаправленным, и это абсолютно правильно. Были отмечены взаимоотношения с Китаем, что тоже очень важно. Не только с Китаем. Мы знаем, что Беларусь очень четко и последовательно налаживала и имеет хорошие отношения с ближневосточными странами, с той же самой Турцией. Европейские страны ведут бизнес. И вот, чтоб снять санкционный накал, который сейчас идет в отношении России в связи с делом Навального, я думаю, что белорусам на этом фоне удастся отрегулировать отношения в европейскими странами. Это тоже очень важно. И, как я всегда говорю, вот Президент Лукашенко - ему везет. Он как-то угадывает интуитивно те возможности, которые предоставляет сегодняшний день. И он ими правильно очень распоряжается".
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Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс! Россия - значимый экономический и стратегический партнер. И выстраивание отношений с другими...
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