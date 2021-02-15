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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Бинецкий: Для Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс! Россия - значимый экономический и стратегический партнер. И выстраивание отношений с другими...

Беларуси важно сохранить разнонаправленный внешнеполитический курс! Россия - значимый экономический и стратегический партнер. И выстраивание отношений с другими странами не навредит нашим союзническим отношениям, а наоборот - только их укрепит. И это хорошо понимает белорусский Президент.Таким мнением об итогах Всебелорусского собрания с нашим телеканалом поделился известный российский адвокат, доктор политических наук, координатор движения "Общественная антикоррупционная инициатива" Алексей Бинецкий.