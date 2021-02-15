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ВНС: В адрес делегатов поступило более 150 телеграмм из разных стран
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт Кавказа до Владивостока… В адрес делегатов Всебелорусского народного собрания поступило более 150 телеграмм из разных стран. Свои приветствия участникам форума направили международные организации и объединения, диаспоры, консульства, губернаторы и политические деятели.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России: "Ваше Всебелорусское народное собрание стало огромным достоянием Беларуси и русского мира. Оно внесло важный вклад в промышленный рост, в умножение научного потенциала, в обустройство села, в крепкое и достойное образование. Низкий вам поклон за этот образец великого созидательного труда. Прекрасен и тонок белорусский орнамент. Так же тонко и точно отражены в народном сознании лучшие качества - трудолюбие и мудрость, коллективизм и рассудительность. Не показной, а глубинный патриотизм. Этого никогда не поймут и не простят вам западные политиканы. Устойчивость Беларуси не дает им покоя. Сторонники "нового мирового порядка" делают все, чтобы разделить наши народы. Но это означает только одно: курс на единение России и Беларуси - самый правильный и надежный".
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России: "Перед белорусским обществом на фоне серьезных вызовов стоят чрезвычайно важные задачи динамичного и устойчивого развития страны, достижения гражданского мира и согласия, совершенствования и развития конституционного строя, обеспечения основополагающих прав и свобод граждан. Глубоко убеждена, что народ Республики Беларусь, как это было во все времена, преодолеет все эти вызовы с опорой на общенациональные ценности, на свой уникальный характер. Это ответственная работа, требующая участия всех слоев общества, политических сил и общественных движений, представителей регионов и бизнеса. Только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны".
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От Кавказа до Владивостока… В адрес делегатов Всебелорусского народного собрания поступило более 150 телеграмм из разных стран. Свои приветствия участникам...
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