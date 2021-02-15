ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВНС: В адрес делегатов поступило более 150 телеграмм из разных стран

15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

От Кавказа до Владивостока… В адрес делегатов Всебелорусского народного собрания поступило более 150 телеграмм из разных стран. Свои приветствия участникам форума направили международные организации и объединения, диаспоры, консульства, губернаторы и политические деятели. 

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России: "Ваше Всебелорусское народное собрание стало огромным достоянием Беларуси и русского мира. Оно внесло важный вклад в промышленный рост, в умножение научного потенциала, в обустройство села, в крепкое и достойное образование. Низкий вам поклон за этот образец великого созидательного труда. Прекрасен и тонок белорусский орнамент. Так же тонко и точно отражены в народном сознании лучшие качества - трудолюбие и мудрость, коллективизм и рассудительность. Не показной, а глубинный патриотизм. Этого никогда не поймут и не простят вам западные политиканы. Устойчивость Беларуси не дает им покоя. Сторонники "нового мирового порядка" делают все, чтобы разделить наши народы. Но это означает только одно: курс на единение России и Беларуси - самый правильный и надежный".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России: "Перед белорусским обществом на фоне серьезных вызовов стоят чрезвычайно важные задачи динамичного и устойчивого развития страны, достижения гражданского мира и согласия, совершенствования и развития конституционного строя, обеспечения основополагающих прав и свобод граждан. Глубоко убеждена, что народ Республики Беларусь, как это было во все времена, преодолеет все эти вызовы с опорой на общенациональные ценности, на свой уникальный характер. Это ответственная работа, требующая участия всех слоев общества, политических сил и общественных движений, представителей регионов и бизнеса. Только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Кавказа до Владивостока… В адрес делегатов Всебелорусского народного собрания поступило более 150 телеграмм из разных стран. Свои приветствия участникам...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Говорят, что повредился механизм заправки самолета». Около 15 белорусов застряли на острове Занзибар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by