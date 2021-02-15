|
Прогноз погоды на 16 февраля
15.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Внимание!
В ночные и утренние часы 16 февраля (вторник) при прояснениях минимальная температура воздуха понизится до -25 -26°С, местами по республике ожидается туман. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)