ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пропавший в Гатово пятиклассник нашелся в Минске

16.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пропавший в Гатов ученик пятого класса Даниил Матвеев найден. Мальчика обнаружили в Минске и сейчас везут домой. Поисками ребенка занимались милиция, РОЧС, педагоги, добровольцы и ПСО «Ангел».


Мальчик, напомним, пропал днем в понедельник, 15 февраля. После уроков, ориентировочно в 14.00, Даниил проводил одноклассника до дома, а сам по месту жительства не явился. На связь не выходил.

Позже появилась информация, что в районе 19.00 ребенка видели у дороги Гатово — Новый Двор (остановка 6-й километр).

Около часа ночи 16 февраля стало известно, что Даниила Матвеева нашли в Минске и везут домой.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик после уроков ориентировочно в 14.00 проводил одноклассника до дома. По месту жительства Даниил не явился. На связь не выходил и не выходит.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что ответил Минкульт про петицию о БЧБ-флаге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by