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Пропавший в Гатово пятиклассник нашелся в Минске
16.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пропавший в Гатов ученик пятого класса Даниил Матвеев найден. Мальчика обнаружили в Минске и сейчас везут домой. Поисками ребенка занимались милиция, РОЧС, педагоги, добровольцы и ПСО «Ангел».
Мальчик, напомним, пропал днем в понедельник, 15 февраля. После уроков, ориентировочно в 14.00, Даниил проводил одноклассника до дома, а сам по месту жительства не явился. На связь не выходил.
Позже появилась информация, что в районе 19.00 ребенка видели у дороги Гатово — Новый Двор (остановка 6-й километр).
Около часа ночи 16 февраля стало известно, что Даниила Матвеева нашли в Минске и везут домой.
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Мальчик после уроков ориентировочно в 14.00 проводил одноклассника до дома. По месту жительства Даниил не явился. На связь не выходил и не выходит.
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