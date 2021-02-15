Пропавший в Гатово пятиклассник нашелся в Минске

Источник материала: Tut.by

Пропавший в Гатов ученик пятого класса Даниил Матвеев найден. Мальчика обнаружили в Минске и сейчас везут домой. Поисками ребенка занимались милиция, РОЧС, педагоги, добровольцы и ПСО «Ангел».





Мальчик, напомним, пропал днем в понедельник, 15 февраля. После уроков, ориентировочно в 14.00, Даниил проводил одноклассника до дома, а сам по месту жительства не явился. На связь не выходил.

Позже появилась информация, что в районе 19.00 ребенка видели у дороги Гатово — Новый Двор (остановка 6-й километр).

Около часа ночи 16 февраля стало известно, что Даниила Матвеева нашли в Минске и везут домой.