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Что ответил Минкульт про петицию о БЧБ-флаге

16.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Петиция в защиту БЧБ-флага была запущена в конце января, под ней подписались более 103 тысяч человек. Создатели петиции отправили ее в Министерство культуры Беларуси. Ведомство 12 февраля дало ответ.

Триггером появления петиции стала инициатива белорусских властей признать такой флаг экстремистским.

Авторы документа напомнили, что бело-красно-белый флаг – это историко-культурное наследие, и высказались против преследования белорусов за такую символику.

«Вопросы ограничения бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Министерства культуры не относятся», - сообщается в ответе за подписью Валерия Громады, заместителя министра культуры (он был исполняющим обязанности директора Купаловского театра после увольнения Павла Латушко).

В письме Громада сообщил, что для придания такого статуса - по Кодексу «О культуре» - требуются материалы фиксации, научной обработки и художественной оценки культурной ценности. Без этого предложение о придании такого статуса не рассматриваются.

Чиновник отмечает, что также должны учитываться требования Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно статьи 2 данной Конвенции, к нематериальному культурному наследию относятся «устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, празднества; знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами».

Напомним, инициатором обращения для признания его экстремистским стал глава пророссийской организации «Казачий спас» Петр Шапко: человек, который говорил в своих интервью, что хочет видеть Беларусь «образцовым русским государством», белорусов называет «политической нацией», и уверен, что «белорусский народ неотделим от русских».

30 января стало известно, что Генпрокуратура начала готовить пакет документов о признании БЧБ-флага экстремистским. 

 
 
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Петиция в защиту БЧБ-флага была запущена в конце января, под ней подписались более 103 тысяч человек. Создатели петиции отправили ее в Министерство культуры...
 
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