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Что ответил Минкульт про петицию о БЧБ-флаге
16.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Петиция в защиту БЧБ-флага была запущена в конце января, под ней подписались более 103 тысяч человек. Создатели петиции отправили ее в Министерство культуры Беларуси. Ведомство 12 февраля дало
Триггером появления петиции стала инициатива белорусских властей признать такой флаг экстремистским.
Авторы документа напомнили, что бело-красно-белый флаг – это историко-культурное наследие, и высказались против преследования белорусов за такую символику.
«Вопросы ограничения бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Министерства культуры не относятся», - сообщается в ответе за подписью Валерия Громады, заместителя министра культуры (он был исполняющим обязанности директора Купаловского театра после увольнения Павла Латушко).
В письме Громада сообщил, что для придания такого статуса - по Кодексу «О культуре» - требуются материалы фиксации, научной обработки и художественной оценки культурной ценности. Без этого предложение о придании такого статуса не рассматриваются.
Чиновник отмечает, что также должны учитываться требования Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно статьи 2 данной Конвенции, к нематериальному культурному наследию относятся «устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, празднества; знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами».
Напомним,
30 января стало известно, что Генпрокуратура
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Петиция в защиту БЧБ-флага была запущена в конце января, под ней подписались более 103 тысяч человек. Создатели петиции отправили ее в Министерство культуры...
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