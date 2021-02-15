Детсад в Партизанском районе Минска закрывается с 16 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Детский сад в Партизанском районе Минска временно закрывается со вторника 16 февраля, сообщила замглавы администрации района Людмила Филиппович.

По ее словам, на данный шаг власти пошли в связи с проблемами в помещении электрощитовой. Чтобы их устранить, нужно отключить питающий кабель.

"Сегодня было направлено соответствующее обращение в РЭС-4. Завтра в 10:00 подача электричества будет остановлена. По понятным причинам детское учреждение функционировать не сможет", – сказала Филиппович.

После того как здание обследуют и установят причины неисправностей, станут известны и сроки проведения восстановительных работ. По предварительной оценке, они могут занять около месяца.

Дети будут распределены по другим учреждениям, которые находятся в шаговой доступности. В частности, речь идет о садах № 260, 442 и 95. Варианты размещения малышей согласованы с их родителями.