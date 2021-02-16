Двина в Витебске замерзает лишь в конце зимы. Лед на реке - теперь экзотика

Источник материала: Tut.by

15 февраля на Западной Двине в Витебске начался ледостав: последний раз река замерзала зимой четыре года назад.



Фото: Юрий Шепелев

Лед появился на реке в районе моста имени Блохина. И есть вероятность, что он может сковать реку полностью: в ближайшие дни в Витебске ожидаются морозы.

Замерзшая Двина в последние годы стала экзотикой для горожан. Последний раз реку, покрытую льдом, жители областного центра наблюдали в 2017 году, еще до запуска Витебской ГЭС.



Фото: Юрий Шепелев