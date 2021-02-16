Источник материала: Tut.by

В брестском ЦУМе закрывается универсам «Центральный», сообщает портал BrestCITY .





Магазин открылся в декабре 2017 года на цокольном этаже. Сейчас в универсаме идет распродажа товара в связи с предстоящим закрытием.

На входе покупателей встречают объявления о «тотальной распродаже в связи с закрытием». Многие полки в магазине уже пустые.