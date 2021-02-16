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В брестском ЦУМе закрывается универсам «Центральный»
16.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В брестском ЦУМе закрывается универсам «Центральный», сообщает портал
Магазин открылся в декабре 2017 года на цокольном этаже. Сейчас в универсаме идет распродажа товара в связи с предстоящим закрытием.
На входе покупателей встречают объявления о «тотальной распродаже в связи с закрытием». Многие полки в магазине уже пустые.
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Сейчас в универсаме идет распродажа товара в связи с предстоящим закрытием.
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