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В брестском ЦУМе закрывается универсам «Центральный»

16.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В брестском ЦУМе закрывается универсам «Центральный», сообщает портал BrestCITY.


Магазин открылся в декабре 2017 года на цокольном этаже. Сейчас в универсаме идет распродажа товара в связи с предстоящим закрытием.

На входе покупателей встречают объявления о «тотальной распродаже в связи с закрытием». Многие полки в магазине уже пустые.

 
 
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Сейчас в универсаме идет распродажа товара в связи с предстоящим закрытием.
 
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