Силовики пришли в «Белорусскую ассоциацию журналистов»

Источник материала: Tut.by

Рано утром пресс-секретарь общественного объединения Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу.



Андрей Бастунец. Фото: БАЖ

«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

С Горецким и Агеевым связаться не удалось: телефон Горецкого доступен, Агеева — нет.

(дополняется)