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Силовики пришли в «Белорусскую ассоциацию журналистов»

16.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром пресс-секретарь общественного объединения Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу.


Андрей Бастунец. Фото: БАЖ

«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

С Горецким и Агеевым связаться не удалось: телефон Горецкого доступен, Агеева — нет.

(дополняется)

 
 
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Рано утром пресс-секретарь общественного объединения Борис Грецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу...
 
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