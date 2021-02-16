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ВОЗ выступает против COVID-паспортов для туристов

16.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает введение паспортов вакцинации. Идея выдавать специальный документ тем, кто сделал прививку, рассматривалась Данией и Британией . В ЕС обсуждалась даже увязывание возможности пересечения границ с наличием "паспорта путешественника". ВОЗ, однако, считает такую новацию бессмысленной: медики пока не располагают данными, как вакцинация влияет на распространение вируса. Соответственно, если прививки не сдерживают болезнь, то и ограничивать перемещения невакцинированных бессмысленно. Против паспортов здоровья активно выступают правозащитники: они считают, что документ станет инструментом дискриминации тех, кто не привит.

 
 
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Всемирная организация здравоохранения не поддерживает введение паспортов вакцинации. Идея выдавать специальный документ тем, кто сделал прививку,...
 
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