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VI Всебелорусское народное собрание - больше чем форум, его уже называют историческим событием. В соцсетях и СМИ до сих пор на цитаты расходятся самые яркие выступления участников. В проекте "Успеть до полуночи" мы дали возможность высказаться тем, кто не успел произнести речь на самом форуме. И пообщались с делегатами из разных сфер. Самые яркие тезисы и итоги Всебелорусского народного собрания - сегодня сразу после " Панорамы" в проекте "Успеть до полуночи".