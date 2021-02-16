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Самые яркие тезисы и итоги ВНС смотрите сегодня в проекте "Успеть до полуночи"

16.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

VI Всебелорусское народное собрание - больше чем форум, его уже называют историческим событием. В соцсетях и СМИ до сих пор на цитаты расходятся самые яркие выступления участников. В проекте "Успеть до полуночи" мы дали возможность высказаться тем, кто не успел произнести речь на самом форуме. И пообщались с делегатами из разных сфер. Самые яркие тезисы и итоги Всебелорусского народного собрания - сегодня сразу после "Панорамы" в проекте "Успеть до полуночи".

 
 
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VI Всебелорусское народное собрание - больше чем форум, его уже называют историческим событием. В соцсетях и СМИ до сих пор на цитаты расходятся самые яркие...
 
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