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Главный музыкальный вуз страны не остался в стороне от обсуждения итогов ВНС
16.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Общереспубликанский диалог и после Всебелорусского собрания продолжается теперь на рабочих местах самих делегатов. Высшие учебные заведения - не исключение. Здесь самостоятельно инициируют диалоговые площадки. Над акцентами прошедшего народного форума студенты дискутируют вместе с руководством.
Рассказывает Лидия Заблоцкая: Детально разбирать не только партитуры Баха и Моцарта, но и актуальную повестку. Главный музыкальный вуз страны тоже не остался в стороне от обсуждения итогов ВНС. Студенты только вернулись после каникул, но уже между сольфеджио и игрой на инструментах изучают главные посылы собрания буквально по нотам.
Не лекционный пересказ программы развития, а открытая дискуссия
Пришли к выводу, что за информационную безопасность действительно тревожно. Стоит научиться фильтровать. Цели в арт-вузах намечены Президентом - растить и дальше Лученков и Богатыревых, окружить таланты возможностями и грамотным информационным пространством. И прошедший накануне диалог - первый шаг к реализации целей программы ВНС.
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Общереспубликанский диалог и после Всебелорусского собрания продолжается теперь на рабочих местах самих делегатов. Высшие учебные заведения - не исключение....
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