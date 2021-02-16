«Белавиа» проводит распродажу билетов по 13 направлениям

Источник материала: Tut.by

16 февраля «Белавиа» проводит акцию: стоимость билетов начинается от 30 евро (плюс таксы и сборы). Акция продлится с 9.30 до 23.59. Распродажа пройдет по тринадцати направлениям, сообщается на сайте авиакомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пассажиры смогут купить билеты с вылетом из Минска на сайте «Белавиа» по сниженным тарифам, а улететь можно будет с 17 февраля по 27 марта 2021 года.

В акции участвуют направления, куда на сегодняшний день нет запрета на въезд для граждан Республики Беларусь:

Дубай (от 92 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 123 евро + таксы и сборы);

Нур-Султан (от 69 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 101 евро + таксы и сборы);

Ереван (от 69 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 73 евро + таксы и сборы);

Стамбул (от 63 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 78 евро + таксы и сборы);

Ларнака (от 62 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 76 евро + таксы и сборы);

Кишинев (от 40 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 51 евро + таксы и сборы);

Таллинн (от 33 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 44 евро + таксы и сборы);

Ростов-на-Дону (от 40 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 65 евро + таксы и сборы);

Белград (от 45 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 52 евро + таксы и сборы);

Одесса (от 46 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 55 евро + таксы и сборы);

Харьков (от 36 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 37 евро + таксы и сборы);

Киев (Жуляны) (от 36 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 38 евро + таксы и сборы);

Варшава (от 30 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 31 евро + таксы и сборы).

Особые правила на акционные билеты

Количество билетов по тарифному бренду «Промо» ограничено. Внимание, на акционные билеты распространяются особые правила:

отсутствует возможность внесения изменений в бронирование (например, изменение даты вылета);

отсутствует возможность возврата билета: в случае отказа пассажира от полета стоимость билета, включая таксы и сборы, не возвращается. Исключение: болезнь пассажира либо членов семьи, следующих совместно, и запрет на въезд в страну;

обратный вылет должен состояться в течение 30 дней с даты первого полета;

использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается;

при оплате акционного билета картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях. Пожалуйста, убедитесь, что на этапе выбора рейсов вы выбрали соответствующую валюту.

Ограничения на въезд/выезд

В каждой стране действуют разные ограничения на въезд/выезд. Авиакомпания приводит актуальные на 16 февраля данные.

Направление Условия въезда Дубай При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до пересечения границы, самоизоляция не требуется. Нур-Султан, Ереван, Стамбул, Ростов-на-Дону При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется. Ларнака С 1 марта 2021 года при наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется. Кишинев, Белград, Одесса, Харьков, Киев (Жуляны) Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции. Таллинн При наличии отрицательного теста на SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция необходима в течение 10 дней. Для сокращения срока самоизоляции можно сдать второй тест непосредственно в Эстонии, не позднее 6 дней с момента первого тестирования. Если оба отрицательны, дальнейшая самоизоляция не нужна. При наличии справки о вакцинации от COVID-19 (не старше 6 месяцев) либо о том, что человек переболел COVID-19 (в течение 6 месяцев), при въезде в Эстонию граждане могут освобождаться от самоизоляции. Варшава При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, самоизоляция не требуется. На основании справки о прививке от COVID-19 иностранные граждане также освобождаются от самоизоляции.