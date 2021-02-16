|
В Жлобине вынесли приговоры организаторам подпольного покер-клуба
16.02.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине вынесли приговор организаторам подпольного покерного клуба,
Двух мужчин признали виновными в предпринимательской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полтора года каждому и штраф в размере 500 базовых (14 500 рублей). Также они должны вернуть незаконно полученный доход -, а это более 155 тысяч рублей.
Подпольный покерный клуб в Жлобине
Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же здесь проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10% от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по «черной бухгалтерии».
О деятельности клуба стало известно от одного из посетителей. Когда ему вовремя не выплатили выигрыш, он позвонил в налоговую. Далее к делу уже подключилась финансовая милиция и следователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О деятельности клуба стало известно от одного из посетителей. Когда ему вовремя не выплатили выигрыш, он позвонил в налоговую.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)