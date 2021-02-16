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В Жлобине вынесли приговоры организаторам подпольного покер-клуба

16.02.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине вынесли приговор организаторам подпольного покерного клуба, сообщает суд.


Фото: Следственный комитет

Двух мужчин признали виновными в предпринимательской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полтора года каждому и штраф в размере 500 базовых (14 500 рублей). Также они должны вернуть незаконно полученный доход -, а это более 155 тысяч рублей.

Подпольный покерный клуб в Жлобине работал на протяжении пяти лет. За это время сменилось несколько номинальных директоров организации. Реальным же руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал администратором.

Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же здесь проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10% от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по «черной бухгалтерии».

О деятельности клуба стало известно от одного из посетителей. Когда ему вовремя не выплатили выигрыш, он позвонил в налоговую. Далее к делу уже подключилась финансовая милиция и следователи.

 
 
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О деятельности клуба стало известно от одного из посетителей. Когда ему вовремя не выплатили выигрыш, он позвонил в налоговую.
 
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