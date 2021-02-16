Волна обысков у правозащитников и журналистов

В Беларуси вторник 16 февраля начался с обысков и задержаний. Силовики пришли к сотрудникам Белорусской ассоциации журналистов и правозащитникам ПЦ «Вясна». Какие к ним претензии - пока не сообщается.

Пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий рано утром успел сообщить, что к нему домой пришли силовики, позднее стало известно, что пришли и к председателю ассоциации журналистов Сергею Бастунцу, а также юристу организации - Олегу Агееву. Бастунца силовики увезли с собой, в офисе БАЖ будет проведен обыск.

Кроме того, утром с обыском пришли к гомельской журналистке-фрилансеру Ларисе Щираковой, обыск идет и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица.

Обыски также проводятся и у членов могилевского отделения «Вясны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, у минской правозащитницы Натальи Сацункевич, а также могилевских журналистов Алеся Буракова-младшего и Буракова-старшего, у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Вясна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой. Не отвечают телефоны целого ряда правозащитников.

Обыск прошел и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Идет обыск у пресс-секретаря офиса прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Поращенко.