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Волна обысков у правозащитников и журналистов

16.02.2021 09:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси вторник 16 февраля начался с обысков и задержаний. Силовики пришли к сотрудникам Белорусской ассоциации журналистов и правозащитникам ПЦ «Вясна». Какие к ним претензии - пока не сообщается.

Пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий рано утром успел сообщить, что к нему домой пришли силовики, позднее стало известно, что пришли и к председателю ассоциации журналистов Сергею Бастунцу, а также юристу организации - Олегу Агееву. Бастунца силовики увезли с собой, в офисе БАЖ будет проведен обыск.

Кроме того, утром с обыском пришли к гомельской журналистке-фрилансеру Ларисе Щираковой, обыск идет и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица.

Обыски также проводятся и у членов могилевского отделения «Вясны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, у минской правозащитницы Натальи Сацункевич, а также могилевских журналистов Алеся Буракова-младшего и Буракова-старшего, у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Вясна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой. Не отвечают телефоны целого ряда правозащитников. 

Обыск прошел и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Идет обыск  у пресс-секретаря офиса прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Поращенко.

 

 
 
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В Беларуси вторник 16 февраля начался с обысков и задержаний. Силовики пришли к сотрудникам Белорусской ассоциации журналистов и правозащитникам ПЦ «Вясна». Какие...
 
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