СК прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по массовым беспорядкам. Обыски у журналистов и правозащитников проходят с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

СК проводит расследование уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в заявлении.

Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.

Напомним, утром 16 февраля начались и проходят обыски у руководства Белорусской ассоциации журналистов, правозащитников и журналистов по всей стране. На данный момент в списках тех, у кого проходит или прошел более двух десятков человек. Силовики также работают в офисе БАЖ и независимого профсоюза РЭП.