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СК прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников
16.02.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по массовым беспорядкам. Обыски у журналистов и правозащитников проходят с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. Об этом
СК проводит расследование уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.
«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в заявлении.
Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.
Напомним, утром 16 февраля
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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по массовым беспорядкам. Обыски у журналистов и правозащитников проходят с целью установления...
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