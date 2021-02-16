«Высказывали недовольство в отношении президента». За что судили участников концерта под Смолевичами

Источник материала: Tut.by

Вчера суд Логойского района рассмотрел дело актера и участника группы «Разбітае сэрца пацана» Павла Городницкого, которого задержали на концерте под Смолевичами. На процессе стало понятно, как задерживали и за что судили музыкантов и их зрителей.



Фото взято на странице «Жыве Беларусь. Жыве вечна» в фейсбуке

Заседание, запись которого прислали в редакцию, вел судья Александр Рыбаков. Судья предупредил Павла, что в зале есть не только его адвокат, но и жена Надежда, и даже поинтересовался, как артист себя чувствует.

— Надя все хорошо, — по скайпу обратился Павел к супруге. — Чувствую себя, нормально.

— Она расстроилась, — описал мужу переживания жены судья, и участники заседания перешли к делу.

В материалах дела указано, что 13 февраля находясь помещении гостиничного комплекса «Огонек» в присутствии 67 человек, Павел Городницкий участвовал в проведении несанкционированного митинга. На мероприятии, продолжил судья, использовались БЧБ-флаги и «высказывали недовольство в отношении президента Республики Беларусь».

Музыкант виновным себя не признал и в протоколе дописал: лозунги не выкрикивал, флаг в руках не держал.

По словам Павла, 13 февраля их группа приехала в «Огонек» сыграть концерт ко Дню святого Валентина. Слушатели — компания из Смолевичей, которая сняла это место и собиралась отдохнуть.

— Мы часто ездим на корпоративы, без лишних вопросов мы согласились. Тем более наша группа поет о несчастной любви […] - рассказал Павел. — Мы загрузились в машину, взяли технику, инструменты и приехали туда. Ближе к 18.30−19.00 стали подключать аппаратуру. Перед нами выступала LEAR (Валерия Суровицкая, получила 15 суток — Прим. TUT.BY). Она спела пять или шесть песен — и подошла наша очередь. Мы вышли на сцену, сыграли одну песню, и ворвался ОМОН. Я не слышал, чтобы на концерте выкрикивали лозунги, и флагов не видел. На фото (видимо, идет речь о снимке, которое выложило МВД. — Прим. TUT.BY) меня нет. Я недавно покрасил волосы в желтый цвет. Если бы я там (на снимке. — Прим. TUT.BY) был, меня бы легко определили.

— А вы откуда знаете об этой фотографии? — уточнил судья.

— Увидел в РОВД в Смолевичах, — пояснил Павел и обратился с вопросом к судье. — Вы видите мою прическу?

— Не очень, — ответил Александр Рыбаков.

— Я могу в интернете показать, — предложила адвокат, но, как рассказала TUT.BY Надежда, судья отказался.

-Так за что вас задержали? — продолжил Александр Рыбаков.

— Я так понимаю, поступил сигнал, — поделился предположением Павел. — Потом оказалось, что у ребят были флаги, но я этого не видел. По сути, нас задержали за то, что у кого-то из зрителей были флаги. […] Они (флаги. — Прим. TUT.BY), наверное, были в рюкзаках. Может, ребята планировали их потом достать.

— А какую вы песню спели? — уточнила адвокат. — Было ли в словах что-то оппозиционное, связанное с несогласием с властью?

— Песня называется «Розовый закат». Она про несчастную любовь.

— А что вы подумали, когда пришел ОМОН? — поинтересовалась у музыканта защитник.

— Подумал, это какой-то розыгрыш. Думаю, вот ребята подготовились. Но потом, оказалось, что это не шутка.

В материалах дела также был рапорт замначальника милиции общественной безопасности Смолевичского РОВД. Однако, отметила адвокат, документ не может рассматриваться судом:

— На рапорте отсутствует штамп регистрации, — сказала она.

Зачитали на процессе и показания свидетеля — управляющего «Огоньком» Александра Полосевича. По его словам, 5 февраля ему позвонила девушка и забронировала зал примерно на 25 человек. На базе отдыха ее гости собирались отмечать день рождения. В итоге приехало около 50 человек.

— Что они проводили какие-то оппозиционные мероприятия, я не знал, — отметил свидетель.

Затем выступила адвокат и попросила дело ее подзащитного прекратить. Решение в отношении Павла Городецкого суд принял на месте: 15 суток ареста.

Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band. По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки» задержали 68 человек. Десять из них — детей и тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние, отпустили. Остальных, судя по спискам волонтеров, опубликованным в телеграм-канале «Жодино задержанные», увезли в Жодино.