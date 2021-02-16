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«Высказывали недовольство в отношении президента». За что судили участников концерта под Смолевичами
16.02.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера суд Логойского района рассмотрел дело актера и участника группы «Разбітае сэрца пацана» Павла Городницкого, которого
Заседание, запись которого прислали в редакцию, вел судья Александр Рыбаков. Судья предупредил Павла, что в зале есть не только его адвокат, но и жена Надежда, и даже поинтересовался, как артист себя чувствует.
— Надя все хорошо, — по скайпу обратился Павел к супруге. — Чувствую себя, нормально.
— Она расстроилась, — описал мужу переживания жены судья, и участники заседания перешли к делу.
В материалах дела указано, что 13 февраля находясь помещении гостиничного комплекса «Огонек» в присутствии 67 человек, Павел Городницкий участвовал в проведении несанкционированного митинга. На мероприятии, продолжил судья, использовались БЧБ-флаги и «высказывали недовольство в отношении президента Республики Беларусь».
Музыкант виновным себя не признал и в протоколе дописал: лозунги не выкрикивал, флаг в руках не держал.
По словам Павла, 13 февраля их группа приехала в «Огонек» сыграть концерт ко Дню святого Валентина. Слушатели — компания из Смолевичей, которая сняла это место и собиралась отдохнуть.
— Мы часто ездим на корпоративы, без лишних вопросов мы согласились. Тем более наша группа поет о несчастной любви […] - рассказал Павел. — Мы загрузились в машину, взяли технику, инструменты и приехали туда. Ближе к 18.30−19.00 стали подключать аппаратуру. Перед нами выступала LEAR (Валерия Суровицкая, получила 15 суток — Прим. TUT.BY). Она спела пять или шесть песен — и подошла наша очередь. Мы вышли на сцену, сыграли одну песню, и ворвался ОМОН. Я не слышал, чтобы на концерте выкрикивали лозунги, и флагов не видел. На фото (видимо, идет речь о снимке, которое выложило МВД. — Прим. TUT.BY) меня нет. Я недавно покрасил волосы в желтый цвет. Если бы я там (на снимке. — Прим. TUT.BY) был, меня бы легко определили.
— А вы откуда знаете об этой фотографии? — уточнил судья.
— Увидел в РОВД в Смолевичах, — пояснил Павел и обратился с вопросом к судье. — Вы видите мою прическу?
— Не очень, — ответил Александр Рыбаков.
— Я могу в интернете показать, — предложила адвокат, но, как рассказала TUT.BY Надежда, судья отказался.
-Так за что вас задержали? — продолжил Александр Рыбаков.
— Я так понимаю, поступил сигнал, — поделился предположением Павел. — Потом оказалось, что у ребят были флаги, но я этого не видел. По сути, нас задержали за то, что у кого-то из зрителей были флаги. […] Они (флаги. — Прим. TUT.BY), наверное, были в рюкзаках. Может, ребята планировали их потом достать.
— А какую вы песню спели? — уточнила адвокат. — Было ли в словах что-то оппозиционное, связанное с несогласием с властью?
— Песня называется «Розовый закат». Она про несчастную любовь.
— А что вы подумали, когда пришел ОМОН? — поинтересовалась у музыканта защитник.
— Подумал, это какой-то розыгрыш. Думаю, вот ребята подготовились. Но потом, оказалось, что это не шутка.
В материалах дела также был рапорт замначальника милиции общественной безопасности Смолевичского РОВД. Однако, отметила адвокат, документ не может рассматриваться судом:
— На рапорте отсутствует штамп регистрации, — сказала она.
Зачитали на процессе и показания свидетеля — управляющего «Огоньком» Александра Полосевича. По его словам, 5 февраля ему позвонила девушка и забронировала зал примерно на 25 человек. На базе отдыха ее гости собирались отмечать день рождения. В итоге приехало около 50 человек.
— Что они проводили какие-то оппозиционные мероприятия, я не знал, — отметил свидетель.
Затем выступила адвокат и попросила дело ее подзащитного прекратить. Решение в отношении Павла Городецкого суд принял на месте: 15 суток ареста.
Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа
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«Высказывали недовольство в отношении президента». За что судили участников концерта под Смолевичами
Вчера суд Логойского района рассмотрел дело актера и участника группы «Разбітае сэрца пацана» Павла Городницкого, которого задержали на концерте под Смолевичами....
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