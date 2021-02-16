В Канаде сыграли хоккейный матч длиной более 10-ти дней

Источник материала: БT

В Канаде установили мировой рекорд по длительности хоккейного матча. Игра в провинции Альберта длилась больше 10 дней и закончилась рано утром 15 февраля. Матч проходил на открытой ледовой площадке. За победу боролись команды Team Hope и Team Cure. 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей на протяжении 252 часов. Победу со счетом 2649:2528 одержала первая команда.

Игрокам не помешали даже ледяные дожди и мороз, температура воздуха при порывах ветра опускалась до минус 55 градусов. Спортивное событие уже включили в Книгу рекордов Гиннесса.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS . Есть чем поделиться? Пишите сюда

