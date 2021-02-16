А. Бинецкий: Бизнесу Беларуси и России нужно наладить четкий и взаимовыгодный диалог

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Во время всенародного диалога поставлены и важные акценты торгово-экономического сотрудничества. В частности, дальнейшее укрепление союзнических отношений. Надо быть вместе, уважая интересы обеих стран. Когда и на Беларусь, и на Россию оказывается сильное внешнее давление, бизнесу нужен четкий и взаимовыгодный диалог. Таким мнением об итогах Всебелорусского собрания с нашим телеканалом поделился известный российский политолог, куратор движения "Общественная антикоррупционная инициатива" Алексей Бинецкий.



