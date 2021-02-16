Погода в Беларуси на неделю: ясно и до - 28°

Источник материала: БT

На дорогах по-прежнему скользко. Водителям стоит быть предельно внимательными. Днем в столице ожидается до минус 12, в основном без осадков. И вся неделя будет ясной и морозной. Кратковременный снег только в среду и четверг по северо-востоку и юго-западу страны. Также прогнозируются ночные заморозки - местами до минус 28.





Татьяна Четырко, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "По республике в течение рабочей недели будет сохраняться морозная погода, хотя в разрезе страны температурный фон будет достаточно контрастный. В ночные часы температура воздуха в основном составит - 16 -23, при прояснениях подморозит до -24 -25, а в пятницу и до 28 мороза, днем при этом будет от - 5 до - 14. По юго-западу республики морозы будут менее трескучими, но и там к пятнице похолодает до - 16 -19".

Стабильный минус сохранится в выходные и в начале следующей недели.