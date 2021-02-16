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Виктор Лискович сегодня проведет прием граждан
16.02.2021 10:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали. Прием граждан проводят и сенаторы. Сегодня можно обратиться к председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики. Виктор Лискович проведет прием с 9:00 до 13:00. По предварительной записи.
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Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной...
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