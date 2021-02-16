В Островце продавали опасные для детей погремушки

Источник материала: Tut.by

В Островце продавали погремушки российского производства торговой марки «STELLAR», которые были опасны для малышей, сообщает Гродненская областная инспекция Госстандарта.

Во время проверки в Островце специалисты Гродненской областной инспекцией Госстандарта в одной из торговых точек обратили внимание на погремушки российского производства торговой марки «STELLAR».



Фото: gosstandart.grodno.by

Специалисты проверили погремушки и оказалось, что, если по ним сильно ударить, то они ломаются на мелкие детали, а на кромках погремушек остаются зазубрины. Такого быть не должно.

Специалисты говорят, что погремушки должны выдерживать механические нагрузки, а детали и крепления не должны травмировать ребенка.



Фото: gosstandart.grodno.by

По результатам проверки производителю было направлено предписание об устранении нарушений, также опасные погремушки должны быть изъяты из продажи.

Ввозить такую продукцию в Беларусь запрещено.