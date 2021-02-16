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В Островце продавали опасные для детей погремушки
16.02.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Островце продавали погремушки российского производства торговой марки «STELLAR», которые были опасны для малышей,
Во время проверки в Островце специалисты Гродненской областной инспекцией Госстандарта в одной из торговых точек обратили внимание на погремушки российского производства торговой марки «STELLAR».
Специалисты проверили погремушки и оказалось, что, если по ним сильно ударить, то они ломаются на мелкие детали, а на кромках погремушек остаются зазубрины. Такого быть не должно.
Специалисты говорят, что погремушки должны выдерживать механические нагрузки, а детали и крепления не должны травмировать ребенка.
По результатам проверки производителю было направлено предписание об устранении нарушений, также опасные погремушки должны быть изъяты из продажи.
Ввозить такую продукцию в Беларусь запрещено.
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В Островце продавали погремушки российского производства торговой марки «STELLAR», которые были опасны для малышей.
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