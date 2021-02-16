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«Люди опаздывают в аэропорт». «Штадлер» из Гомеля через 40 минут пути стал - и уже 2,5 часа стоит под Жлобином
16.02.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Электропоезд Гомель — Минск уже 2,5 часа стоит на станции Хальч, сообщают TUT.BY читатели.
Речь идет о «Штадлере», который выехал из Гомеля в семь утра. По словам пассажиров, поезд через 40 минут остановился на станции Хальч в Жлобинском районе — и стоит до сих пор.
— Объявили, что поезд стоит по техническим причинам. Опаздывает уже на 2,5 часа. Напротив меня пара — у них в 12.30 вылет из Минска. Но пообещали, что, как только «Штадлер» прибудет в Минск, их уже будет ждать автобус — отвезет в аэропорт. Тем, кто не хочет ждать, предложили вернуться в Гомель на другом поезде, — рассказывает подробности Михаил.
К 10.30 поезд потащили на буксире, сообщают нам пассажиры: «Буксируют, но очень медленно, пока проехали всего километр».
— Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель — Минск, отправлением из Гомеля 16 февраля 2021 года в 7.00, в связи с технической неисправностью подвижного состава был остановлен на перегоне Салтановка-Хальч в 7.40, — сообщили в БелЖД. — Белорусской железной дорогой принимаются все необходимые меры по устранению неисправности. Ориентировочно поезд прибудет в Минск с опозданием на 2 часа 30 минут. Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Поломки «Штадлера» случаются регулярно. Так, только в 2019 году известно о четырех случаях, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это
Второй случай
Были инциденты и в прошлом году.
Белорусская железная дорога совместно с производителем провела служебное расследование по каждому факту поломки. Руководство БелЖД утверждает, что нарушений в эксплуатации не было, причины неисправностей — «
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«Люди опаздывают в аэропорт». «Штадлер» из Гомеля через 40 минут пути стал - и уже 2,5 часа стоит под Жлобином
«Опаздывает уже на 2,5 часа. Напротив меня пара - у них в 12.30 вылет», - рассказывает читатель Михаил.
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