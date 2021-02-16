Проходит обыск в минском офисе правозащитного центра "Весна"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 февраля. В минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" проходит обыск, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Валентин Стефанович. По его словам, около 11.00 внутрь зашли председатель "Весны" Алесь Беляцкий и восемь силовиков.

До начала обыска Беляцкому позвонили представители правоохранительных органов и сказали явиться в офис организации на проспекте Независимости.

"Это логика репрессий — сначала прийти к политикам, активистам, а потом к журналистам и правозащитникам. Так было и после [президентских выборов] 2010 года. То, что сейчас происходит, — это именно акция устрашения журналистов и правозащитников", — сказал Стефанович в комментарии БелаПАН.

"Единственное, что можно сказать: мы все исполняем свои правозащитные функции, — подчеркнул Стефанович. — Людей на улицу выводили не мы, а всем известный деятель, который синими пальцами держится за власть. Люди выходили на улицу не потому, что их на это организовывали правозащитники или журналисты. Мы только работаем с последствиями того, что в стране происходит, а всю ответственность за происходящее, естественно, несут власти".

"Мы про это говорили и сразу после августа, и продолжаем утверждать это сейчас, потому что мы видим усиление репрессий. Сейчас эти репрессии перекинулись на правозащитные организации и журналистов", — добавил он.

Обыски у журналистов и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси. Позже Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса.

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", — говорится в сообщении СК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проходит обыск в минском офисе правозащитного центра "Весна" Минск, 16 февраля. В минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" проходит обыск, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.