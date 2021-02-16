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Забрали даже телефоны детей. Зампредседателя БАЖ рассказал об обыске
16.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого прошел обыск. Он рассказал TUT.BY, что искали и что нашли силовики.
— Около 7.30 в домофон и дверь стали настойчиво трезвонить. Буквально через 10 минут я силовиков с болгаркой и тараном для двери и открыл дверь, — рассказал Горецкий.
Силовая группа ворвалась в квартиру с криками «Руки за спину», но поняв, что в квартире находится трое маленький детей, стали вести себя тише.
Обыск продолжался в течение 3−4 часов.
— Смотрели все щели, в мусорке, в холодильнике. Изъяли два ноутбука, телефоны. Забрали даже телефоны детей, — добавил Горецкий.
Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.
О том, что происходит у его коллеги, заместителя правления БАЖ Олега Агеева, он не знает. Об обыске в офисе БАЖ узнал от журналистов.
Борис Горецкий особо подчеркнул, что БАЖ является официально зарегистрированным объединением, и ведет свою деятельность прозрачно и честно.
Напомним, утро 16 февраля
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Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие...
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