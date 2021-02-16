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В минском аэропорту можно сдать ковид-тест для выезда за границу, результат - через 160 минут
16.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории Национального аэропорта Минск все желающие могут пройти лабораторное тестирование на COVID-19 методами ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИХА (иммунохроматографический анализ),
Пункт тестирования расположен в 5−6-м секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.
Результаты тестирования, выполненного методом ИХА, будут готовы через 15−20 минут, время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР — 160 минут.
Время работы лаборатории: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;
Стоимость исследования методом ИХА: для граждан Республики Беларусь — 44 белорусских рубля 69 копеек, для иностранных граждан — 48 белорусских рублей 48 копеек.
Стоимость тестирования методом ПЦР: для граждан Республики Беларусь — 39,80 бел. руб., для иностранных граждан — 57,58 бел. руб.
Результаты исследования методом ПЦР выдаются на русском и английском языках и подходят для выезда за границу.
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На территории Национального аэропорта Минск все желающие могут пройти лабораторное тестирование на COVID-19 методами ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИХА...
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