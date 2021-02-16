В минском аэропорту можно сдать ковид-тест для выезда за границу, результат - через 160 минут

Источник материала: Tut.by

На территории Национального аэропорта Минск все желающие могут пройти лабораторное тестирование на COVID-19 методами ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИХА (иммунохроматографический анализ), сообщается на официальном сайте.



Фото: Reuters

Пункт тестирования расположен в 5−6-м секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.

Результаты тестирования, выполненного методом ИХА, будут готовы через 15−20 минут, время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР — 160 минут.

Время работы лаборатории: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;

для пассажиров, вылетающих в Амстердам — с 6.00 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).

Стоимость исследования методом ИХА: для граждан Республики Беларусь — 44 белорусских рубля 69 копеек, для иностранных граждан — 48 белорусских рублей 48 копеек.

Стоимость тестирования методом ПЦР: для граждан Республики Беларусь — 39,80 бел. руб., для иностранных граждан — 57,58 бел. руб.

Результаты исследования методом ПЦР выдаются на русском и английском языках и подходят для выезда за границу.