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«Мы засекречены». В Гродно в суде омоновцы вместо своих адресов называли данные активистов

16.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении пяти гродненцев, которые обвиняются по статье 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также в насилии над силовиками. Потерпевшие — 11 сотрудников милиции. В понедельник, 15 февраля, допрашивали троих из них. При этом омоновцы на суде вместо своего адреса проживания почему-то называли адреса гродненских активистов, сообщают гродненские правозащитники.


Фото: Роман Юргель, harodniaspring.org

Дело рассматривается в суде Ленинского района Гродно. Из пяти обвиняемых на скамье подсудимых осталось четыре человека — братья Владимир и Юрий Сиденевские, сестры Жанна Захаревич и Надежда Степанцова.

Александр Якубовский исчез — сейчас объявлен в розыск.

Дело касается акции протеста, которая проходила 6 сентября прошлого года в областном центре. Тогда гродненцы вышли на улицу в нескольких местах. Были стычки с ОМОНом на улице Горновых и около универсама «Брест». По данным эпизодам и обвиняются пять человек.

В понедельник допрашивали потерпевших сотрудников ОМОНа. Первым выступал «Виктор Дмуховский». Своим домашним адресом он назвал место прописки гродненского активиста Эдуарда Дмуховского. На вопрос, почему в официальных документах он указывает эти данные, омоновец ответил «что пришло в голову — и назвал».

Во время дачи показаний сотрудник находился за дверью. Рассказывал, что люди 6 сентября на улице Горновых выкрикивали антиправительственные лозунги, потом стали в сцепку, толкались и пытались сорвать с силовиков маски. Лично он задержал трех или четырех человек. Однако то, что именно одна из обвиняемых срывала с него балаклаву, он точно сказать не смог. Вторую обвиняемую он не помнит. На его лице осталась царапина, была порвана балаклава. В больницу он не обращался, на больничном не был.


Фото: Роман Юргель, harodniaspring.org

Также выслушали еще двух потерпевших омоновцев. Их имена изменены: это «Базылевич» и «Менько».

При этом «Юрия Базылевича» на улице Горновых не было, он находился около универсама «Брест». Там тоже «люди стояли в сцепке, шли на сотрудников, распыляли газ». Он никого не задерживал в тот день. В качестве своего адреса он назвал адрес гродненского активиста Ежи Григенчи. На вопрос, почему именно эти данные, ответил: «Это секретная информация, мы засекречены».

Далее допрашивали омоновца «Игоря Менько». Какие непосредственно незаконные действия совершали обвиняемые, он пояснить не смог.

В процессе уже допрошены все потерпевшие и все свидетели. На следующем заседании планируют смотреть видеоматериалы дела.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении пяти гродненцев, которых обвиняют в массовых беспорядках и насилии над силовиками. Потерпевшие - 11...
 
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