За покушение на убийство судят брестчанина, который был с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа

Источник материала: Tut.by

16 февраля в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в покушении на убийство.



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Что произошло?

Поводом для разбирательства стали события 11 августа прошлого года. В тот день в Бресте проходили массовые протесты. По версии следствия, Шутов и Кордюков «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы были вооружены металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием». Пресекая противоправные действия, силовики применили физическую силу. Один из них, «воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием», применил в отношении Геннадия Шутова оружие, выстрелив в направлении плеча.

— Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — сообщал в августе Следственный комитет.

Сначала Геннадия Шутова привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб-размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». К сожалению, спасти Шутова не удалось. Он умер 19 августа в военном госпитале Минска.

Александра Кордюкова задержали 14 августа в Бресте. Изначально мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 363 УК — в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Потом обвинение, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Теперь ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в соответствии со статьей 67 УК за покушение на преступление смертная казнь не назначается).

6 октября на встрече со студентами БрГТУ прокурор Брестской области Виктор Климов на вопрос о Шутове ответил , что брестчанин «совершал противоправные действия»:

— Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент (речь об Александре Кордюкове. — Прим. TUT.BY). Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете.

Напомним, ранее дочь Геннадия Шутова Анастасия направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье за убийство отца. В ответе ей сообщили, что достаточных оснований для этого не имеется .