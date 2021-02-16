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Борьба со снегом в Минске: больше всего претензий к объектам торговли
16.02.2021 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев ― Sputnik. В городе проведут субботники, всем желающим помочь столичным властям с уборкой снега выдадут инвентарь, сообщили в Мингорисполкоме.
Кроме того, в Минске чаще будут использовать эвакуаторы для того, чтобы убрать с дорог машины, мешающие снегоуборочной технике, заявил на оперативном совещании глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.
"Глава Минска также потребовал принять исчерпывающие меры по качественной и своевременной уборке снега и наледи на территориях, закрепленных за предприятиями торговли", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе за пять дней проверки в столице выявили нарушителей по некачественной уборке снега, больше всего претензий было к торговым объектам. В результате, 38 должностных и одно юридическое лицо оштрафованы, кроме того, в отношении 72 человек заведены "административки".
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мэр города сообщил, что в расчищать снег в столице будут активнее, а машины, которые мешают уборке, - чаще эвакуировать.
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