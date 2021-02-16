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Борьба со снегом в Минске: больше всего претензий к объектам торговли

16.02.2021 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев ― Sputnik. В городе проведут субботники, всем желающим помочь столичным властям с уборкой снега выдадут инвентарь, сообщили в Мингорисполкоме.

Кроме того, в Минске чаще будут использовать эвакуаторы для того, чтобы убрать с дорог машины, мешающие снегоуборочной технике, заявил на оперативном совещании глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.

"Глава Минска также потребовал принять исчерпывающие меры по качественной и своевременной уборке снега и наледи на территориях, закрепленных за предприятиями торговли", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе за пять дней проверки в столице выявили нарушителей по некачественной уборке снега, больше всего претензий было к торговым объектам. В результате, 38 должностных и одно юридическое лицо оштрафованы, кроме того, в отношении 72 человек заведены "административки".

© Sputnik / Виктор Толочко
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На прошлой неделе Беларусь накрыл циклон Volker, из-за чего столица на день "застряла" в восьмибалльных пробках. Несмотря на то, что природная стихия смещается смещается в сторону России, похолодания еще ждут белорусов этой зимой. По прогнозам Белгидромета, вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая, а морозы будут на 6-9 ℃ ниже нормы.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мэр города сообщил, что в расчищать снег в столице будут активнее, а машины, которые мешают уборке, - чаще эвакуировать.
 
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