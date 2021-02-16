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У зампредседателя БАЖ Горецкого при обыске изъяли телефоны, ноутбуки и деньги, он на свободе

16.02.2021 12:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 февраля. При обыске в квартире заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и деньги. Сам Горецкий на свободе, никакого процессуального статуса не имеет.

Горецкий сообщил БелаПАН, что силовики пришли к нему домой около 7.30 утра. "Начали звонить в дверь, минут через 10 появилась группа с болгаркой, поэтому мы открыли, — сказал он. — Забежали сотрудники, руки за спину и так далее".

Горецкому показали постановление на обыск, оформленное Следственным комитетом. Обыск проходил в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса.

"Обошли весь дом. Забрали телефоны, ноутбуки, семейные деньги. Там небольшая сумма была, но забрали даже это", — сказал Горецкий. Обыск длился больше трех часов.

Обыск в офисе БАЖ все еще продолжается. Там находится председатель организации Андрей Бастунец.

Как сообщалось ранее, утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников.

В Минске силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрею Бастунцу, а также его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. Обыск также прошел в квартире, где живет сын Бастунца Арсений.

Прошел обыск у юристки Кристины Рихтер, у нее забрали телефон и документы, которые касаются деятельности БАЖ.

В Гомеле силовики пришли к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой. По информации правозащитников, у нее проводится обыск в рамках дела по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел). Также проводится обыск у журналиста Анатолия Готовчица и у волонтера Валерия Слепухина.

В минском офисе правозащитного центра "Весна" также проходит обыск. Кроме того, силовики пришли к членам могилевского отделения "Весны" Алексею Колчину и Борису Бухелю. Обыск проходит и у журналиста-фрилансера Александра Буракова-младшего.

Силовики также пришли к координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитнику "Весны" Андрею Полуде.

В Мозыре проходят обыски у правозащитников Владимира Телепуна и Елены Маслюковой.

В Бресте с обысками пришли к родителям волонтеров ПЦ "Весна" Катерины Бажко и Анны Богданович. Телефон правозащитника Владимира Величкина недоступен.

С утра также недоступны телефоны юриста ПЦ "Весна" Павла Сапелко и правозащитника Дмитрия Соловьева. Последнего, по информации его жены, после обыска увезли силовики.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 16 февраля. При обыске в квартире заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и...
 
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