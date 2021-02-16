Миокардит. Симптомы и профилактика болезней сердца

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Вирусы, о которых сегодня так часто говорят, могут быть причиной не только респираторных заболеваний. Не меньшую опасность они представляют для сердца. Крошечный вирус может нанести огромный вред. Перенесенная однажды ангина может оставить свой след на сердце. В частности, стать причиной миокардита - воспаления сердечной мышцы. Опасность заключается в том, что человек может даже не догадываться, что с его сердцем не все в порядке. Миокардит входит в список болезней, которые возникают как осложнение после инфекционных заболеваний.

У взрослых миокардит проявляется чаще

У взрослых проявляется чаще, чем у детей, преимущественно им болеют 30-40-летние люди. Миокардит - это заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором воспаляется сердечная мышца вследствие инфицирования, паразитарных заражений, аллергической реакции, аутоиммунных процессов, влияния химических и физических факторов. При этом нарушаются сократимость, проводимость и возбудимость миокарда, происходят сбои в перекачивании крови.

Что провоцирует развитие миокордита?

Развитие миокардита провоцируют вирусные инфекции дыхательных путей. Может быть осложнением после тяжелых форм гриппа, ОРВИ, синусита, тонзиллита, краснухи.









Симптомы миокардита:

гипертермия - резкое повышение температуры

боли в мышцах, которые объясняются сопутствующим воспалением скелетной мускулатуры

одышка, которая " подстерегает" человека в состоянии покоя или при минимальной двигательной активности

боль в груди, при которой прием нитроглицерина не приносит облегчения

кашель





Как укрепить сердце?

заниматься физкультурой

рационально питаться

контролировать вес

полноценно высыпаться



