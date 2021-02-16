Омоновец показал корреспонденту БТ видео со своего регистратора с акции протеста в Гродно

Источник материала: Tut.by

Корреспондент БТ Ксения Лебедева на своем YouTube-канале опубликовала 9-минутное видео с камеры омоновца во время задержаний. События происходят 13 сентября в Гродно около Грандичского рынка.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Как работает ОМОН. С камеры самого сотрудника: от приезда тонированного микроавтобуса до отъезда с задержаниями и переговорами по рации. Как реагируют протестующие на женскую часть спецподразделения. Полное видео без купюр и монтажных склеек», — написала Ксения Лебедева под видеороликом.

Кадры с видеорегистратора — это события на улице Горького в областном центре 13 сентября. Тогда в шествии приняло участие несколько тысяч человек, по данным правозащитников, в Гродно в тот день было задержано около 100 человек.

Кадры с видеорегистратора сняты, когда около Грандичского рынка оставалось несколько десятков человек. Они стояли на тротуаре, когда около них остановились силовики. Люди побежали в сторону рынка и пытались говорить с силовиками, встали в сцепку. Они кричали: «Что вы делаете?» и «Позор!».

Все это время улица Горького была перекрыта, около перекрестка, метрах в ста от машин силовиков, стояли автомобили горожан — и люди наблюдали из транспорта за всем происходящим.