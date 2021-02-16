«Отказали в возбуждении дела по смерти Саши». Завершена проверка по делу погибшего 9 августа в Гомеле парня

Источник материала: Tut.by

СК завершил проверку по факту смерти гомельчанина Александра Вихора во время протестов, сообщает ОНТ.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков рассказывает, что вечером 9 августа молодой человек участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле.

«Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял», — цитирует силовика ОНТ.

Семья погибшего Александра об окончании проверки тоже узнала сегодня.

— Минут 40 назад позвонил следователь и сообщил, что в возбуждении уголовного дела по факту его смерти нам отказано. Сказал, что с результатами проверки нас ознакомят, но не сейчас — в понедельник надо прийти в СК. Если честно, мы пока в шоке и растерянности, — говорит TUT.BY сестра погибшего Александра Ольга.



Момент задержания Александра Вихора. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, 25-летнего Александра Вихора задержали вечером 9 августа на улице Советской в Гомеле — по словам родных, он ехал к своей девушке. Семья искала сына три дня: звонили и ходили в РОВД, дежурили до ночи у СИЗО и ИВС. И только когда 12 августа родные приехали в милицию писать заявление о пропаже человека, стало известно: Саши нет в живых еще с 11-го числа.

В тот же день в Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Мол, Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в больницу, там умер. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», — говорили в СК.

Еще через день следователь сообщил родным , что Саша умер от передозировки наркотиков. Правда, потом, после огласки в СМИ, об этой версии забыли, по делу поменяли следователя, говорили родные.

Не раз Вихоры обращались в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела на сотрудников милиции за неправомерные действия в отношении их сына. Проверку по факту его гибели все продлевали.

Чтобы восстановить картину происходящего, родные сами искали свидетелей — таких же задержанных, которые находились с Александром в последние дни и часы его жизни. И они нашлись и рассказали, что видели. Но все они потеряли связь с Сашей примерно 11 августа в 10 вечера. В два ночи парня привезли в больницу. Около четырех утра он умер. Где он был до того, как попал к медикам — главный вопрос, на который до сих пор ищут ответ родные Вихора.