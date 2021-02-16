ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Отказали в возбуждении дела по смерти Саши». Завершена проверка по делу погибшего 9 августа в Гомеле парня

16.02.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СК завершил проверку по факту смерти гомельчанина Александра Вихора во время протестов, сообщает ОНТ.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков рассказывает, что вечером 9 августа молодой человек участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле.

«Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял», — цитирует силовика ОНТ.

Семья погибшего Александра об окончании проверки тоже узнала сегодня.

— Минут 40 назад позвонил следователь и сообщил, что в возбуждении уголовного дела по факту его смерти нам отказано. Сказал, что с результатами проверки нас ознакомят, но не сейчас — в понедельник надо прийти в СК. Если честно, мы пока в шоке и растерянности, — говорит TUT.BY сестра погибшего Александра Ольга.


Момент задержания Александра Вихора. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, 25-летнего Александра Вихора задержали вечером 9 августа на улице Советской в Гомеле — по словам родных, он ехал к своей девушке. Семья искала сына три дня: звонили и ходили в РОВД, дежурили до ночи у СИЗО и ИВС. И только когда 12 августа родные приехали в милицию писать заявление о пропаже человека, стало известно: Саши нет в живых еще с 11-го числа.

В тот же день в Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Мол, Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в больницу, там умер. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», — говорили в СК.

Еще через день следователь сообщил родным, что Саша умер от передозировки наркотиков. Правда, потом, после огласки в СМИ, об этой версии забыли, по делу поменяли следователя, говорили родные.

Не раз Вихоры обращались в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела на сотрудников милиции за неправомерные действия в отношении их сына. Проверку по факту его гибели все продлевали.

Чтобы восстановить картину происходящего, родные сами искали свидетелей — таких же задержанных, которые находились с Александром в последние дни и часы его жизни. И они нашлись и рассказали, что видели. Но все они потеряли связь с Сашей примерно 11 августа в 10 вечера. В два ночи парня привезли в больницу. Около четырех утра он умер. Где он был до того, как попал к медикам — главный вопрос, на который до сих пор ищут ответ родные Вихора.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минут 40 назад позвонил следователь и сообщил, что в возбуждении уголовного дела нам отказано. Сказал, что с результатами проверки нас ознакомят, но не сейчас, а в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Известного рекламиста судят по уголовному делу за участие в марше. Якобы возглавлял шествие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by