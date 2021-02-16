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Известного рекламиста судят по уголовному делу за участие в марше. Якобы возглавлял шествие
16.02.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Креативного директора рекламного агентства Salmon Graphics Сергея Костюкевича задержали за участие в воскресном марше еще в сентябре. Сначала судили по 23.34 КоАП, теперь обвиняют по уголовной статье. Дело начали рассматривать сегодня в суде Октябрьского района Минска.
«Был в первых рядах». В чем обвиняют?
Дело минчанина Сергея Костюкевича рассматривают в суде Октябрьского района Минска. Его обвиняют по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). За это может грозить штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
39-летний Сергей Костюкевич — креативный директор агентства Salmon Graphics. 6 сентября мужчину задержали за участие в воскресной акции протеста. Тогда судили по статье 23.34 КоАП, а теперь обвиняют по уголовной статье.
Осенью минчанину назначили восемь суток ареста, однако не выпустили на свободу, а арестовали заново и доставили из изолятора в Жодино в РУВД Центрального района Минска. Там Сергей узнал, что стал подозреваемым по уголовному делу. Потом мужчина был дома, под стражу его взяли 30 декабря.
По версии Следственного комитета, Сергей Костюкевич «нарушал общественное спокойствие» в центре Минска, был в первых рядах массового мероприятия и «возглавил уличное шествие, выйдя одним из первых на проезжую часть». Как и в похожих делах, вменяют блокировку транспортных путей и нарушение работы общественного транспорта.
В телефоне минчанина нашли сообщения, «направленные администраторам радикальных Telegram-каналов» при помощи бота: там информация об обстановке в столице, передвижении спецтехники, выставлении ограждений.
Обвиняемый: «Вышел против несоразмерного насилия к мирным людям, никакой колонны не возглавлял»
— Обвинение понятно. Вину признаю частично, — объяснил в суде Сергей Костюкевич.
Минчанин признал, что на каком-то участке пути выходил на проезжую часть вместе с другими людьми, но двигался в середине колонны. Он отмечает, что вышел на акцию в знак протеста с несоразмерным насилием.
— Но я никому не сообщал ни даты, ни места сбора. Я был рядовым участником, никого не координировал, по пути ни с кем не разговаривал, не выкрикивал лозунгов. В руках у меня был флаг, я не мог даже аплодировать.
В тот день он приехал на площадь Победы, оставил свой автомобиль. Взял флаг, повесил его на пластиковое древко, дождался, пока придет большая колонна, и присоединился к ней. Люди шли в сторону ГУМа. Отмечает, что значительную часть пути шел по тротуару. Однако людей было много, проспект был перекрыт автомобилями ГАИ и люди в какой-то момент стали выходить на проезжую часть.
— Потом часть людей вышла на проезжую часть, я последовал за ними. Хаотично двигались люди с разных сторон и шли к ГУМу.
— Какая вообще необходимость была выходить?
— Поскольку ни общественного, ни личного транспорта не было на дороге, я счел возможность двигаться за остальными.
Он добавил также, что телеграм-каналы МВД и Минсктранса предупреждали о перекрытии дорог, а также о том, что транспорт пойдет по другим маршрутам.
— Автомобили ГАИ перегородили дорогу примерно в 14.00 в районе цирка. Ни личный, ни общественный транспорт не двигался по этому участку проспекта (…) Я не признаю, что я организовывал мероприятие, а также не признаю активное участие, злой умысел, блокирование дорог. Нельзя блокировать дороги, которые и так перекрыты, по которым не движется транспорт.
Позже Сергей пояснил, что, исходя из записей камер видеонаблюдения, в районе ГУМа появился в 14.29. В это время дорога была уже перекрыта.
— Какой флаг был у вас в руках?
— Государственный флаг образца 1991 года, бело-красно-белый.
Также гособвинитель уточнял, писал ли обвиняемый ли какие-то сообщения в телеграм-каналы (Нехта, Баста и так далее).
— Какие-то информационные сообщения по ситуации у нас в стране отправлял.
— По поводу событий 6 сентября писали?
— Никакой информации по событиям 6 сентября не писал, — ответил мужчина.
Во время допросов он отмечал, что телефон вовсе был разряжен.
Сергей поясняет, что из района ГУМа пошел к проспекту Победителей, к стеле.
— Начался дождь и я стоял под деревьями в парке Победы. Переждал дождь, сложил флаг и пошел к машине. Был задержан неизвестными людьми в черной форме. Они не представились, ударили меня в живот и поволокли в автомобиль. Мне начали что-то пояснять только в Центральном РУВД.
Минчанин добавил, что за выход на акцию уже понес наказание — отсидел 8 суток. После этого «многое осознал, удалился из телеграм-каналов» и больше не интересуется их содержанием.
Сергей Костюкевич добавил, что не состоит ни в одной из партий, в подготовке к выборам не участвовал, вел обычную жизнь.
У обвиняемого есть жена, а также мать, которая проживает отдельно за городом, в деревне. У нее на иждивении брат, инвалид детства — нужно помогать семье. Кроме того, у минчанина есть несколько хронических заболеваний, необходим периодический осмотр, встречи с врачом.
— Есть большой кредит, который необходимо выплачивать, на строительство жилья. Я принесу гораздо больше пользы государству и своей семье, если буду работать и выплачивать налоги.
В рекламном агентстве, где работает Сергей Костюкевич, он — начальник отдела. Был в жюри рекламных фестивалей на постсоветском пространстве, у минчанина много наград, в том числе белорусских и международных, пояснил он в суде.
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Креативного директора рекламного агентства Salmon Graphics Сергея Костюкевича задержали за участие в воскресном марше еще в сентябре.
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