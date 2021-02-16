Известного рекламиста судят по уголовному делу за участие в марше. Якобы возглавлял шествие

Источник материала: Tut.by

Креативного директора рекламного агентства Salmon Graphics Сергея Костюкевича задержали за участие в воскресном марше еще в сентябре. Сначала судили по 23.34 КоАП, теперь обвиняют по уголовной статье. Дело начали рассматривать сегодня в суде Октябрьского района Минска.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Был в первых рядах». В чем обвиняют?

Дело минчанина Сергея Костюкевича рассматривают в суде Октябрьского района Минска. Его обвиняют по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). За это может грозить штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

39-летний Сергей Костюкевич — креативный директор агентства Salmon Graphics. 6 сентября мужчину задержали за участие в воскресной акции протеста. Тогда судили по статье 23.34 КоАП, а теперь обвиняют по уголовной статье.

Осенью минчанину назначили восемь суток ареста, однако не выпустили на свободу, а арестовали заново и доставили из изолятора в Жодино в РУВД Центрального района Минска. Там Сергей узнал, что стал подозреваемым по уголовному делу. Потом мужчина был дома, под стражу его взяли 30 декабря.



Фото: Следственный комитет

По версии Следственного комитета, Сергей Костюкевич «нарушал общественное спокойствие» в центре Минска, был в первых рядах массового мероприятия и «возглавил уличное шествие, выйдя одним из первых на проезжую часть». Как и в похожих делах, вменяют блокировку транспортных путей и нарушение работы общественного транспорта.

В телефоне минчанина нашли сообщения, «направленные администраторам радикальных Telegram-каналов» при помощи бота: там информация об обстановке в столице, передвижении спецтехники, выставлении ограждений.



Фото: Следственный комитет

Обвиняемый: «Вышел против несоразмерного насилия к мирным людям, никакой колонны не возглавлял»

— Обвинение понятно. Вину признаю частично, — объяснил в суде Сергей Костюкевич.

Минчанин признал, что на каком-то участке пути выходил на проезжую часть вместе с другими людьми, но двигался в середине колонны. Он отмечает, что вышел на акцию в знак протеста с несоразмерным насилием.

— Но я никому не сообщал ни даты, ни места сбора. Я был рядовым участником, никого не координировал, по пути ни с кем не разговаривал, не выкрикивал лозунгов. В руках у меня был флаг, я не мог даже аплодировать.

В тот день он приехал на площадь Победы, оставил свой автомобиль. Взял флаг, повесил его на пластиковое древко, дождался, пока придет большая колонна, и присоединился к ней. Люди шли в сторону ГУМа. Отмечает, что значительную часть пути шел по тротуару. Однако людей было много, проспект был перекрыт автомобилями ГАИ и люди в какой-то момент стали выходить на проезжую часть.

— Потом часть людей вышла на проезжую часть, я последовал за ними. Хаотично двигались люди с разных сторон и шли к ГУМу.

— Какая вообще необходимость была выходить?

— Поскольку ни общественного, ни личного транспорта не было на дороге, я счел возможность двигаться за остальными.

Он добавил также, что телеграм-каналы МВД и Минсктранса предупреждали о перекрытии дорог, а также о том, что транспорт пойдет по другим маршрутам.

— Автомобили ГАИ перегородили дорогу примерно в 14.00 в районе цирка. Ни личный, ни общественный транспорт не двигался по этому участку проспекта (…) Я не признаю, что я организовывал мероприятие, а также не признаю активное участие, злой умысел, блокирование дорог. Нельзя блокировать дороги, которые и так перекрыты, по которым не движется транспорт.

Позже Сергей пояснил, что, исходя из записей камер видеонаблюдения, в районе ГУМа появился в 14.29. В это время дорога была уже перекрыта.

— Какой флаг был у вас в руках?

— Государственный флаг образца 1991 года, бело-красно-белый.

Также гособвинитель уточнял, писал ли обвиняемый ли какие-то сообщения в телеграм-каналы (Нехта, Баста и так далее).

— Какие-то информационные сообщения по ситуации у нас в стране отправлял.

— По поводу событий 6 сентября писали?

— Никакой информации по событиям 6 сентября не писал, — ответил мужчина.

Во время допросов он отмечал, что телефон вовсе был разряжен.

Сергей поясняет, что из района ГУМа пошел к проспекту Победителей, к стеле.

— Начался дождь и я стоял под деревьями в парке Победы. Переждал дождь, сложил флаг и пошел к машине. Был задержан неизвестными людьми в черной форме. Они не представились, ударили меня в живот и поволокли в автомобиль. Мне начали что-то пояснять только в Центральном РУВД.

Минчанин добавил, что за выход на акцию уже понес наказание — отсидел 8 суток. После этого «многое осознал, удалился из телеграм-каналов» и больше не интересуется их содержанием.

Сергей Костюкевич добавил, что не состоит ни в одной из партий, в подготовке к выборам не участвовал, вел обычную жизнь.

У обвиняемого есть жена, а также мать, которая проживает отдельно за городом, в деревне. У нее на иждивении брат, инвалид детства — нужно помогать семье. Кроме того, у минчанина есть несколько хронических заболеваний, необходим периодический осмотр, встречи с врачом.

— Есть большой кредит, который необходимо выплачивать, на строительство жилья. Я принесу гораздо больше пользы государству и своей семье, если буду работать и выплачивать налоги.

В рекламном агентстве, где работает Сергей Костюкевич, он — начальник отдела. Был в жюри рекламных фестивалей на постсоветском пространстве, у минчанина много наград, в том числе белорусских и международных, пояснил он в суде.