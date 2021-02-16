Александра Герасименя прокомментировала ролик СТВ «Прокляни их, Боже,...»

У того, кто работал над видеороликом, была своя «задумка», но понять мотивы людей, транслирующих такие идеи, невозможно.

Об этом заявила известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, комментируя видео на СТВ, где изображения критиков власти сопровождались словами «Прокляни их, Боже, прокляни», а сторонников – «Сохрани их, Боже, сохрани».

Герасименя говорит, что, когда смотрела это видео, ей было смешно.

«Мне кажется, такие вещи никакой другой реакции вызвать просто не могут. Тот, кто делал видео, наверное, преследовал какую-то важную цель, у него была своя важная задумка», - сказала она в интервью изданию Tribuna.com. Но при этом добавила, что пытаться понять мотивы людей, транслирующих такие идеи – «абсолютно бесполезная затея».

Спортсменка заявила, что ее удивляют отсылки к вере людей, которые совершают сомнительные поступки.

«О какой вере, о каких высших силах вы говорите, когда творите такую дичь со своими же людьми? Как можно говорить о духовных чувствах, высших чувствах, которые есть в человеке, при этом позволяя совершаться всему тому насилию, за которым мы до сих пор наблюдаем в Беларуси? Люди пытаются чем-то духовным оправдать чернь, которую творит власть. Ужас», - сказала она.

Напомним, накануне на телеканале СТВ в программе «Неделя» показали видео с участием известных белорусов под песню «Накажи их, Боже» Михаила Ножкина. В ролике фигурировали Анжелика Агурбаш, Ольга Хижинкова, Александра Герасименя, Виктор Бабарико, Евгений Перлин, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Степан Путило, Павел Латушко, Сергей и Светлана Тихановские.

Когда эти люди появлялись на экране, звучали слова «Накажи их, Боже, накажи» и «Прокляни их, Боже, прокляни».

Затем появлялся зал, где проводилось Всебелорусское народное собрание, участники его и Александр Лукашенко. При этом звучали слова «Помоги им, Боже, помоги».

«Видимо, врагов народа вспомнили. Знаете, как говорят: если тебя отметили, значит, ты на самом деле чего-то стоишь. Я считаю так. В какой-то степени приятно, что обо мне вспомнили. Выходит, ценят меня или даже боятся», - отметила Герасименя.